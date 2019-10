Il ritorno di Emma | Ora sono più serena La mia Fortuna è cantare ciò che

Il ritorno di Emma Marrone ed il Felice Annuncio! : Emma Marrone pochi mesi fa aveva annunciato di avere dei problemi di salute che l’avrebbero tenuta lontano dal palco per un po. Successivamente aveva avvisato i suoi fan che l’operazione era andata bene ma che avrebbe avuto bisogno di un po di tempo per riprendersi. Adesso svela di essere pronta a ritornare e fa un’annuncio ricco di gioia di vivere. Emma Marrone annuncia il suo Ritorno. Nonostante la giovane età, la cantante ...

Emma Marrone torna a raccontarsi sui social. La cantante salentina, dopo lo stop «forzato» per motivi di salute, non vede l'ora di riprendere la vita normale. Come, del resto, aveva fatto sapere – con la tradizionale sincerità che da sempre ...

“Non mi arrendo”. Gemma Galgani - ritorno col botto al Trono over : non ce n’è per nessuno : Da anni è la protagonista indiscussa del Trono over, nessuno più di Gemma Galgani ha saputo monopolizzare l’attenzione. Gemma Galgani spesso al centro delle critiche, Gemma Galgani che ha fatto parlare di sé per la sua storia con Giorgio e i continui screzi con Tina. Gemma Galgani che ora torna nel parterre del Trono over di Uomini e Donne con tanti buoni propositi per la nuova stagione. “Sono vicina ad un’età anagrafica importante. Ho tanti ...

Uomini e Donne - al via il trono over : Gemma in guerra con Tina - il ritorno di Ida : La quattordicesima edizione del dating show al via oggi, lunedì 16 settembre alle 14.45 su Canale 5.

Uomini e Donne - Gemma Galgani in bikini a 69 anni : paparazzata in spiaggia prima del ritorno sul Trono Over : A breve tornerà in onda su Canale5 il dating show condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, e con esso, ovviamente, anche Gemma Galgani. Le prime puntate del Trono Over sono già tate registrate, e quindi la dama Gemma, classe 1950, si rilassa in spiaggia per godersi gli ultimi colpi di coda dell'

Emmanuele Mancuso cambia sport : sorprendente ritorno alle competizioni per l’ex giavellottista : Si susseguono i rumors per un ritorno alle competizioni sportive dell’ex atleta professionista torinese, con un nuovo progetto di marketing e una nuova specialità È successo più volte che campioni abbiano concluso la carriera agonistica ad alto livello dopo molte vittorie, per rientrare (o restare) nel mondo dello sport rimettendosi in gioco in discipline diverse. Si pensi al mitico Michael Jordan. A quanto pare succederà ancora. Come ...