Il Parlamento inglese boccia l’iter sprint per la legge sulla Brexit | si allontana

Brexit - discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese : la diretta : Si discute e si vota il nuovo accordo sulla Brexit di Boris Johnson. Segui la diretta dalla House of Commons. L'articolo Brexit, discussione e voto sul nuovo accordo di Boris Johnson al Parlamento inglese: la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Regina Elisabetta poco prima del suo discorso al Parlamento inglese - : Fonte foto: Getty imagesLa Regina Elisabetta poco prima del suo discorso al Parlamento inglese 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna La sovrana si pronuncia sulla situazione di incertezza politica nel Regno Unito

La Corte Suprema inglese affossa la Brexit : il Parlamento deve riaprire subito : Colpo del ko per Boris Johnson e per la Brexit. La Corte Suprema di Londra ha dichiarato “non legale, nulla

Il Parlamento inglese cerca di impedire l’uscita del Regno Unito dall’Ue senza un accordo : DALL'ITALIA Conte ha sciolto la riserva e ha annunciato la lista dei ministri. Oggi alle 10 si terrà il giuramento al Quirinale. Al M5s vanno dieci dicasteri, nove al Pd, uno a LeU, mentre il Viminale è affidato a un tecnico, l’ex prefetto di Milano Luciana Lamorgese. Riccardo Fraccaro (M5s) sarà

Brexit - Johnson chiude il Parlamento ingleseMonta la protesta - raccolte 500mila firme : Lo stop fino al 14 ottobre, due settimane prima dell'uscita della Gran Bretagna dalla Ue. Insorge l'opposizione: "Vogliono impedire di fermare una Brexit senza accordo"

Brexit - la Regina autorizza lo stop richiesto da Johnson : il Parlamento inglese si ferma 5 settimane. Corbyn : “Minaccia alla democrazia” : La Regina Elisabetta ha acconsentito alla richiesta del primo ministro britannico Boris Johnson di sospendere il Parlamento inglese per cinque settimane, dalla seconda settimana di settembre e fino al 14 ottobre. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio privato a Balmoral, fra la sovrana britannica, il leader dei Comuni, Jacob Rees-Mogg – il Lord Presidente del Consiglio – il leader dei Lord Baronessa Evans e ...

Boris Johnson vuole sospendere il Parlamento inglese per impedire un voto sulla Brexit : Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato che sospenderà il Parlamento per quasi un mese prima del 31 ottobre, data stabilita per l’uscita, con o senza accordo del Regno Unito dall’Unione europea. In una lettera inviata a tutti i parlamentari conservatori ha detto che chiederà alla regina di

