Il nuovo trailer di Star Wars | spiegato

Star Wars : L’ascesa di Skywalker - ecco il nuovo trailer : http://www.youtube.com/watch?v= Arriva negli Stati Uniti con sorprendente casualità nel giorno del compleanno di Carrie Fisher, il 21 ottobre, il nuovo trailer di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, l’ultima pellicola che andrà a chiudere la trilogia sequel della saga ideata da George Lucas negli anni Ottanta. E non è un caso che proprio alla memoria dell’indimenticabile interprete di Leia Organa sia dedicato questo nuovo ...

Unto The End : l'ispirato action vichingo in 2D si mostra in un nuovo trailer e in alcune immagini : Il publisher Big Sugar e lo sviluppatore 2 Ton Studios hanno condiviso un nuovo trailer per Unto The End, l'imminente gioco di avventura e combattimento in arrivo su PC e console nel 2020, e al day one su Xbox Game Pass.Oltre al trailer, c'è anche una serie di nuovi screenshot.Il gioco è stato protagonista all'EGX la scorsa settimana e, in questa occasione, i giocatori hanno potuto provare Unto The End.Leggi altro...

Bloodshot - il trailer del nuovo film con Vin Diesel : https://www.youtube.com/watch?v=vOUVVDWdXbo Vin Diesel sembra averci preso gusto nell’interpretare film tratti da fumetti: dopo aver dato la voce al valente Groot nella saga di Guardiani della galassia e Avengers, infatti, tornerà presto sul grande schermo con un nuovo ruolo in cui potrà metterci però la faccia questa volta. Si tratta di Bloodshot, la pellicola diretta da Dave Wilson che porterà nelle sale il personaggio creato da Kevin ...

Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo singolo del rocker - le prime note nel trailer del video ufficiale : Se Ti Potessi Dire di Vasco Rossi è il nuovo ultimo singolo del rocker, che debutterà con un video ufficiale Diretto dal collaboratore di lunga data Pepsy Romanoff: ad anticipare l'arrivo del brano sono proprio le prime immagini della clip, con l'incipit della canzone, divulgate dal rocker sui suoi canali social per lanciare l'appuntamento con la nuova uscita radiofonica. Vasco Rossi pubblicherà il suo inedito il 25 ottobre per Universal ...

Tanto gameplay di Death Stranding nel nuovo trailer - e l’uscita su PS4 si avvicina : Hideo Kojima e il suo Death Stranding continuano a far rumoreggiare la community di appassionati di videogame. Mentre un po' tutte le redazioni specializzate hanno ottenuto le prime copie del gioco per snocciolarlo a dovere in vista della recensione, gli utenti attendono con impazienza di poter mettere finalmente le mani sul prossimo progetto dello stesso creatore della saga stealth di Metal Gear, in uscita l'8 novembre solo su PlayStation 4 e ...

Death Stranding tra gameplay e cutscene nel nuovo trailer Connect : In attesa della pubblicazione della nostra recensione, Death Stranding continua ad essere al centro dell'attenzione non solo con dettagli e informazioni ma anche grazie alla macchina del marketing di Sony.In questo caso è Sony Interactive Entertainment Japan a condividere un nuovo succoso trailer dell'opera di Hideo Kojima. Il trailer "Connect" è l'occasione perfetta per dare un'occhiata da vicino a un mix di cutscene e scene di gameplay tra cui ...

«Storia di un matrimonio» : il trailer del nuovo film con Scarlett Johansson e Adam Driver

Il trailer di The Sinner 3 rivela indizi sul nuovo giallo e le bugie di Matt Bomer alias Jamie : Perché dovremo guardare The Sinner 3? Le motivazioni sono tante ma ne bastano due per convincerci: la qualità delle prime due stagioni e la presenza di Matt Bomer. Se questo non vi basta, il nuovo trailer di The Sinner 3 farà il resto visto che, dopo tanti frame messi insieme di sfuggita e con poca chiarezza, finalmente possiamo godere di un lungo video che rivela i primi indizi sul nuovo giallo e le bugie di Matt Bomer chiamato ad ...

Il nuovo trailer di DOOM Eternal mostra i bonus pre-order e i contenuti della Deluxe Edition : DOOM Eternal di id Software avrà bisogno di un altro po' di tempo prima di sbarcare su PC e console. Recentemente, infatti, è stato annunciato il rinvio della data di uscita. Ora, un nuovo trailer di EB Games Australia ha messo in evidenza i diversi bonus pre-ordine che i giocatori potranno aspettarsi. Insieme a una copia digitale gratuita di DOOM 64, i giocatori riceveranno anche la skin dell'arma Throwback, la Doot Revenant skin e un master ...

«Lilli e il Vagabondo» : il nuovo trailer del live-action (che per ora non arriverà in Italia) : La fedeltà all'originale è visibile in ogni piccolo dettaglio, dallo sguardo malinconico di Lilli al musetto malandrino di Biagio, che fa di tutto pur di non farsi catturare dagli ...

League of Legends accoglie il nuovo campione Senna con uno splendido trailer animato : Ovviamente i festeggiamenti per il decimo anniversario di League of Legends non potevano ignorare in toto il protagonista assoluto dell'evento e anche per il MOBA sono in arrivo delle novità molto interessanti a partire dall'introduzione di un nuovissimo campione.Introdotta attraverso uno splendido trailer animato che trovate poco più in basso, Senna è il nuovissimo campione pronto a invadere il Rift. Originariamente è una delle tante anime ...

The Witcher 3 : il nuovo trailer annuncia l'arrivo del gioco su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED è lieto di annunciare l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunter Complete Edition su Nintendo Switch. Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni, Hearts of Stone & Blood and Wine, e 16 DLC gratuiti.L'uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition è ...

Un teaser trailer di Fortnite svela l'identità del nuovo autista del bus : Come molti di voi sapranno Fortnite è tornato e un recente un trailer ci ha mostrato molte delle novità di Chapter 2 Season 1. Fino a poco tempo fa il gioco era completamente inattivo, in seguito al buco nero che aveva risucchiato la mappa del battle royale e proprio da questo buco nero è emerso qualcosa di interessante...l'autista del bus della battaglia del capitolo 2!Ebbene sì, ora abbiamo scoperto l'identità dell'autista del nuovo bus. A ben ...