Il Nuovo HONOR 20 Lite è ufficiale | con 8 GB di RAM e fotocamera da 48 megapixel

Un raggio di luce per Honor 20 e Honor 20 Pro su EMUI 10 : Nuovo annuncio ufficiale per la beta : Lo sviluppo software di Honor 20 e Honor 20 Pro va incontro ad una svolta importante per quanto riguarda gli utenti che in questi mesi hanno deciso di puntare sui due device. Dopo l'apparizione sul mercato di un nuovo aggiornamento ufficiale nello scorcio iniziale del mese di settembre, come avrete notato tramite un articolo da noi pubblicato, oggi 18 ottobre possiamo parlare finalmente di riscontro ufficiali sul versante di EMUI 10. Come ...

Medal of Honor : Above and Beyond è il Nuovo gioco per VR di Respawn Entertainment : Respawn Entertainment ha annunciato il suo shooter in prima persona per VR all'Oculus Connect 6, Medal of Honor: Above and Beyond.Medal of Honor: Above and Beyond è in sviluppo esclusivamente per la realtà virtuale e arriverà sulla piattaforma Oculus Rift.Il gioco è stato annunciato durante Oculus Connect 6, come promesso poco tempo fa.Leggi altro...