Il Napoli alla Red Bull Arena per l’allenamento di rifinitura della gara contro il

Bucciantini : ”Il Napoli conosce già il Salisburgo ed il ritmo che impone alla partita” : Bucciantini: vorrei vedere Lozano fare scorribande da esterno anche perché ci saranno gli spazi che predilige A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista, per parlare della sfida – di Champions League- tra il Salisburgo ed il Napoli. Queste le sue parole: “Nella doppia sfida tra Napoli e Salisburgo, chi perde va a casa. Il Napoli conosce già il Salisburgo ed il ritmo che impone ...

CorSport : Salisburgo-Napoli - sold out alla Red Bull Arena. Invasione di 1500 napoletani : Tutto esaurito alla Red Bull Arena per Salisburgo-Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che saranno 1500 i tifosi napoletani presenti allo stadio per acclamare il Napoli di Ancelotti. Uno spicchio dello stadio sarà colorato interamente di azzurro. Il tifo dovrà spingere la squadra alla vittoria contro un avversario ostico, imbattuto in Europa da 19 partite interne e reduce dalla beffa del 4-3 contro il Liverpool di Klopp. L’obiettivo è blindare ...

Allarme viadotto sulla Tangenziale di Napoli : saranno 20 giorni di inferno : La paralisi sulla Tangenziale rischia di essere devastante: non esistono previsioni sulla conclusione dei lavori in corso ma l'ipotesi più vicina alla realtà è che...

Ancelotti alla Uefa : “Champions per il Napoli? Rappresenta un test per fare sempre meglio” : Uefa.com ha intervistato in esclusiva Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Napoli. Riferisce il sito che il tecnico azzurro ha un rapporto speciale con la massima competizione europea per club. Dalle ore passate a giocare all’oratorio, fino alle Coppe dalle Grandi Orecchie alzate al cielo negli stadi più importanti. Ancelotti ha sempre avuto un filo conduttore: la passione per il pallone. Queste le sue parole: Quando pensi al calcio, a ...

Whirlpool - no alla chiusura : sciopero generale a Napoli il 31 ottobre : sciopero generale dell'industria e del terziario, nell'area metropolitana di Napoli, nel giorno indicato da Whirlpool come termine ultimo prima della cessione degli impianti produttivi di...

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Napoli - la vittoria della fiducia : adesso testa alla Champions League : Tre gol in sei giorni. Da vero bomber. La risposta di Milik alle perplessità dopo gli errori a Genk e ai rumors, veri o presunti, di mercato. Gli ultimissimi ieri mattina, con...

Milik : “Quando chiedevo di giocare di più mi riferivo alla Nazionale non al Napoli” : Nel post partita di Napoli-Verona ai microfoni di Sky è intervenuto Arkadius Milik uomo partita Sky. “Abbiamo sofferto tantissimo. Il Verona è una squadra tosta, fa un gioco molto fisico e ci mette molta intensità. Da parte mia sono felicissimo. Abbiamo vinto e ho segnato una doppietta, sono i primi gol in stagione e sono molto contento per tutto. Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta” Qualche giorno fa, dopo il gol ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 1-0 calcio - Serie A in DIRETTA : Insigne chiama alla respinta Silvestri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Esce Zaccagni ed entra Salcedo nel Verona. 48′ Insigne trova lo spazio per calciare di punta, respinge Silvestri. 46′ Come il primo tempo il Verona attacca alta la costruzione del gioco del Napoli. Inizia il secondo tempo! 18.52 Verona che ha dominato per la fase centrale del primo tempo andando vicino al gol per più volte, poi la qualità dei giocatori del Napoli con Ruiz ...

LIVE Napoli-Hellas Verona 1-0 calcio - Serie A in DIRETTA : resiste il vantaggio di Milik alla fine del primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 Verona che ha dominato per la fase centrale del primo tempo andando vicino al gol per più volte, poi la qualità dei giocatori del Napoli con Ruiz e Insigne permette a Milik di segnare il primo gol stagionale. A tra poco per il secondo tempo. 46′ Finisce il primo tempo, 1-0 Napoli con rete di Milik. 45′ Younes ci prova da fuori area, palla che finisce fuori di poco alla destra ...

Live Napoli-Verona 0-0 : Silvestri salva su Milik e Allan : A sei punti dalla Juventus e a cinque dall'Inter, il Napoli riparte con la rincorsa ai primi posti della classifica in un ciclo intensissimo da cui Ancelotti vuole risposte, risultati e...

LIVE Napoli-Hellas Verona calcio - Serie A in DIRETTA : Mertens parte dalla panchina - titolare Younes : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30 Mertens osserverà riposo almeno nel primo tempo, per preservarlo in vista della prossima partita Champions League contro il Salisburgo. 17.25 L’ultimo pareggio tra Napoli e Verona risale al mese di aprile del 1988. 17.20 A disposizione per le due squadre: Napoli: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Zielinski, Llorente, Mertens. Verona: Berardi, Bocchetti, ...

Il Napoli femminile senza casa. Giocherà le gare interne a 35 km dalla città : Il Napoli femminile Giocherà gli incontri casalinghi a Casamarciano, vicino Nola. A 35 km da Napoli e a più di 30 minuti in auto. A spiegarne il motivo e a manifestare le sue perplessità è l’amministratore delegato della squadra, Francesco Tripodi. Le sue dichiarazioni sono oggi sul Corriere del Mezzogiorno: «Da quando abbiamo lasciato il campo del Cus Napoli a Bagnoli dove resiste l’erba naturale abbiamo avuto qualche difficoltà a trovare ...

Napoli – Dalla lotta Scudetto al ‘caso Insigne’ - Ancelotti fa chiarezza : “gli ho fatto capire che non può comportarsi male” : Ancelotti alla vigilia della sfida col Verona: le parole del tecnico del Napoli sulla lotta Scudetto ed il ‘caso Insigne’ Dopo una settimana di pausa la Serie A torna finalmente protagonista: tre saranno gli anticipi dell’ottava giornata che si giocheranno domani, tra i quali anche la sfida tra Napoli e Verona. Alla vigilia del match Carlo Ancelotti ha raccontato le sue sensazioni in vista del match: “dobbiamo ...