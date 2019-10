Il malessere degli azzurri corteggiati da Italia viva

Fonte : agi

(Di martedì 22 ottobre 2019) "Con Salvini svendiamo la nostra storia, lui non rappresenta i moderati", la tesi di chi sotto traccia in FI si oppone alla leadership di Salvini nel centrodestra (l'alleanza si chiamerà 'La coalizioneni', ha annunciato il leader del partito di via Bellerio in un'intervista). "È andando con Renzi che si ripudia la nostra storia, bisogna essere coerenti", il 'refrain' di chi, invece, alle sirene risuonate alla Leopolda non vuole minimamente rispondere. Il giorno dopo la kermesse difa ancora discutere l'appello del senatore di Firenze. L'invito rivolto viene respinto dai vertici. "L'Opa fallirà. Nessuno di noi può andare a fare la stampella di un governo di sinistra", il ragionamento. Ma resta ilnei gruppi. C'è chi vocifera che alcuni amministratori e anche dei parlamentari siano stati visti all'iniziativa renziana. Secondo quanto ...

