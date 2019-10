Il governo trova l' intesa sul carcere ai grandi evasori Si tratta sulla flat tax

governo - vertice di maggioranza per trovare la pace sulla manovra. Spadafora : “Conte sia mediatore. Ma le promesse vanno mantenute” : Matteo Salvini un po’ esagera: “Stanno litigando in un mese più di quanto abbiamo fatto noi in un anno”. Ma ora la preoccupazione di tutta la maggioranza è di ricucire gli strappi, anche dovuto a accelerazioni verbali. Il vertice di maggioranza non ha ancora un orario. Si sa solo che alle 19 ci sarà il consiglio dei ministri che all’ordine del giorno ha il decreto Terremoto, al quale però dovrebbe aggiungersi – ...

Legge di bilancio 2020 - dove si trovano più tasse per come afferma l’opposizione? Salvini perché è “scappato” dal governo se era in grado di fare meglio? : Siamo e lo saremo ancora chissà per quanto tempo, il Paese delle continue campagne elettorale. Le Maggioranze, a livello nazionale

Il governo rinvia le rate fiscali e trova 3 miliardi per il 2020 : Una trovata contabile da tre miliardi che una volta tanto si traduce in una buona notizia sia per i conti pubblici sia

Rider - governo trova accordo : no al cottimo - stesse garanzie del lavoro subordinato per fattorini a tempo pieno e tutele per occasionali : stesse garanzie del lavoro subordinato per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa e una serie di tutele, tra cui il divieto di cottimo, paga minima oraria legata al contratto nazionale, salute, sicurezza e tutele previdenziali, per chi svolge l’attività occasionalmente. “La maggioranza – ha annunciato il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo – ha trovato l’accordo sui Rider e sono molto soddisfatta perché ...

Manovra - cosa ci sarà in legge di Bilancio : come il governo vuole trovare più di 30 miliardi : Il Consiglio dei ministri dovrà varare nel tardo pomeriggio la Nota di aggiornamento al Def, il primo passo in vista della legge di Bilancio. Intanto va fissato il deficit, che potrebbe essere al 2,2%, senza scontri con l'Ue. Poi si andrà avanti con le misure da inserire nella Manovra e con gli strumenti da utilizzare per reperire le risorse necessarie e trovare più di 30 miliardi di euro.Continua a leggere

Evasione - l'ultima trovata del governo giallo-rosso : quanto puoi risparmiare se paghi con carta di credito : "Stiamo pensando a un intervento radicale in legge di Bilancio, un meccanismo che vada a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica rispetto al contante". Ad annunciare gli incentivi per l'uso delle carte di pagamento è Giuseppe Conte. La formula allo studio prevede che sopra una certa soglia d

Germania - governo trova l’intesa sul piano per il clima : 50 miliardi fino al 2023 - tariffe su emissioni Co2 anche per trasporti ed edilizia : Il governo di Angela Merkel trova l’accordo sul piano per il clima 2030, un pacchetto di misure che ha come obiettivo principale la riduzione delle emissioni di gas serra in Germania del 55% in un decennio, dai circa 866 milioni di tonnellate di oggi a 563. Il testo – che dopo l’approvazione del gabinetto comincerà ora l’esame parlamentare – dovrebbe contenere misure per 50 miliardi di euro fino al 2023 (ma non ...

governo - trovato l’accordo sui sottosegretari. Malcontento tra i renziani|Tutti i nomi : 21 sottosegretari del M5S, 18 del Pd, 2 di Leu e 1 del Maie. Assegnati anche 10 incarichi da viceministro: Crimi e Mauri all’Interno, Misiani e Castelli all’Economia, Buffagni al Mise. Il giuramento fissato per lunedì

governo Conte 2 - le difficoltà non tarderanno. E la causa non si trova nella maggioranza : di Andreina Fidanza Con la nascita dell’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte e la nomina di Paolo Gentiloni a Commissario europeo per gli affari economici e monetari, si sta delineando per il Bel Paese una stagione politica di un certo peso internazionale. Utopistica fino ad un mese fa, sempre più concreta e con tanto di endorsement da più di una cancelleria europea nella settimana appena trascorsa. Ma se sul fronte europeo tutto sembra ...

Ho visitato la Tunisia e ho trovato un paese solidale e in continuo movimento. Altro che crisi di governo : In Tunisia. Ecco dove sono finiti tutti i Sì, i Ciao, i Bravo e i motorini Peugeot con partenza a pedale: qui, dove esiste ancora la miscela. Una lunga vacanza con la mia famiglia e la nostra auto dal porto di Genova fino a Tunisi, per respirare, in estate, la primavera araba. Un paese in movimento, fiero dei diritti e delle libertà che si è conquistato: mai immutabili, si espandono e contraggono un po’ ogni giorno, come ovunque. Bikini o ...

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il premier Boris Johnson lo aveva dichiarato nei giorni scorsi: se la mozione delle opposizioni contro una Brexit no-deal – il cui senso è di trovare un accordo e posticipare l’uscita dalla Ue oltre il 31 ottobre – fosse stata approvata, allora avrebbe chiesto le elezioni anticipate. Uno scenario che ora è sempre più vicino, con un probabile ritorno alle urne fissato per il prossimo 14 ottobre dopo la resa dei conti che si è ...

Il governo francese ha avviato tre mesi di lavoro collettivo per trovare proposte concrete contro la violenza sulle donne : La segretaria di Stato francese per la Parità, Marlène Schiappa, ha avviato oggi una serie di incontri dedicati alla violenza contro le donne: da oggi fino al 25 novembre (giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) diversi ministri (Giustizia,