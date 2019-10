Il Giappone ha un nuovo imperatore | la cerimonia di insediamento

VIDEO MotoGP - GP Giappone 2019 : cosa può portare il nuovo stile di frenata a Valentino Rossi : Importante novità per Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo le sta provando tutte per risalire la china e migliorare le proprie prestazioni. Il “Dottore”, infatti, da oggi a Motegi nel corso delle prime due sessioni di prove libere della tappa nipponica ha provato il cambio del suo stile di frenata, passando da tre a due dita. Un modo per copiare quello che fanno i rivali, certo, ma anche per rilasciare più rapidamente la ...

F1 - GP Giappone 2019 : il nuovo ordine d’arrivo. Leclerc 7° - penalizzato di 15? e Ricciardo sale in sesta posizione : E’ stato senza dubbio il GP del Giappone dei rimpianti per la Ferrari. Il 17° round del Mondiale 2019 di F1 aveva regalato un time-attack esaltante alla Rossa, in una domenica davvero particolare in cui tutto è avvenuto nel giro di poche ore (time-attack e gara) per via del tifone Hagibis che si è abbattuto nel territorio asiatico. La pole del tedesco Sebastian Vettel e il secondo tempo del compagno di team Charles Leclerc lasciavano ...

F1 - il nuovo programma del GP Giappone 2019 : orari - tv e streaming. Il tifone Hagibis rivoluziona tutto : I responsabili del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP si terranno domenica alle ore 10.00 locali, quando in Italia saranno le 3 del mattino. ...

F1 - GP Giappone 2019 : FP3 cancellate e qualifiche rinviate a domenica per il tifone Hagibis. Il nuovo programma a Suzuka : Si attendeva solo l’ufficialità ed è arrivata poco prima delle prove libere 1. Gli organizzatori del GP del Giappone di F1, la Federazione Internazionale dell’Automobile e la Federazione automobilistica Giapponese hanno deciso di cancellare l’intero programma previsto domani (sabato 12 ottobre) per via del tifone Hagibis, il cui arrivo è previsto sulle coste nipponiche. Pertanto le FP3 non si disputeranno e le qualifiche del GP ...

LIVE F1 - GP Giappone 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - nuovo scontro tra Ferrari e Mercedes - qualifiche rinviate a domenica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Programma del giorno – I possibili orari del weekend in caso di tifone Le parole di Vettel – Le parole di Leclerc Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE di OA Sport della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula 1. Sullo storico tracciato di Suzuka la Ferrari cercherà di chiudere al meglio questa ...

F1 - GP Giappone 2019 : il tifone Hagibis fa paura - qualifiche alla domenica mattina? Il possibile nuovo programma - orari e tv : Il tifone Hagibis sta mettendo moltissima paura e si fa sempre più minaccioso sul Giappone tanto che sono state annullate due partite del Mondiale di rugby (tra cui Italia-Nuova Zelanda), anche il Gran Premio di Formula Uno rischia degli stravolgimenti. La tappa del Mondiale, in programma nel weekend a Suzuka, potrebbe essere funestate dal maltempo e bisognerà monitorare costantemente la situazione come ha ribadito la FIA alla vigilia ...

Allerta Meteo in Giappone : nuovo tifone in arrivo : Il Giappone corre ai ripari: è in arrivo un tifone che potrebbe abbattersi sulla principale delle isole dell’arcipelago, causando danni. L’Agenzia Meteorologica Giapponese ha reso noto che “Hagibis” colpirà l’area occidentale e orientale nel fine settimana. Il tifone – il 19° della stagione – avanza verso l’arcipelago Giapponese e fa registrare venti fino a 270 km/h. L’avanzata verso nord, in ...

F1 - GP Giappone 2019 : la Mercedes si presenta con un nuovo pacchetto aerodinamico a Suzuka : Il Mondiale di F1 2019 torna protagonista in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka. I team dovranno essere pronti a ogni evenienza perché il meteo previsto non promette nulla di buono, visto che nella zona asiatica si sta abbattendo il tifone tropicale Hagibis. La Mercedes, reduce dalla doppietta di Sochi (Russia), vuol far valere la propria superiorità nell’appuntamento nipponico, a prescindere dalle condizioni climatiche incontrate. ...