Il giallo senza soluzione dell' avvocatessa ferita a Milano

Fonte : agi

(Di martedì 22 ottobre 2019) Sono a un punto di 'asfissia' le indagini sull'aggressione all'Paola Marioni, avvenuta nel luglio 2017 a opera di un uomo ancora ricercato, ed è per questo che la squadra Mobilea questura diha deciso di diffondere il video che ritrae un uomo con un cappello grigio e un paio d'occhiali e che potrebbe essere l'unico ad aver visto l'aggressore entrare nel palazzo. Si tratta "'ultima carta prima'archiviazione" hanno spiegato oggi i funzionari che seguono il caso in via Fatebenefratelli. A dare l'autorizzazione primaa diffusionee immagini è stato proprio il pm che ha in mano il fascicolo, Giovanni Polizzi, considerando anche le questioni di privacy che questo comporta. L'uomo ritratto nelle immagini tuttavia potrebbe essere l'unico ad aver visto qualcosa e potrebbe ricordare qualche elemento utile alle indagini, come spera la polizia. ...

