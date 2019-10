Il finale de La Strada di Casa 2 svela il volto dell’assassino | è Gloria la colpevole?

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ilde Ladi2 è ormai dietro l'angolo. Se non fosse per la pausa andata in scena nei giorni scorsi per i nostri azzurri, a quest'ora saremo qui a parlare dell'ultima puntata della fiction con Alessio Boni ma, così non è stato e per il grandovremo ancora attendere una settimana. Fausto e i suoi torneranno a vestire i panni della famiglia Morra per chiudere il cerchio intorno al capitolo sulla morte di Mauro dopo l'iniziale scomparsa di Irene, chi l'ha ucciso? Il promo pubblicato su Twitter dal profilo ufficiale di Rai1 mostra il commissario Leonardi pronto a scommettere che sarà una trae Milena a dover fare i conti con la giustizia, ma sarà davvero così? Un frame del video mostraalle prese con dei ricordi importanti che lasciano pensare che sia proprio lei ad essersi sporcata le mani di sangue ma, anche in questo caso, alla luce di quello ...

Lalladan3 : #gilufar Ricordatevi che hanno solo 20 anni , quella è l'età in cui si inizia a tracciare la propria strada , si co… - clausBdice : Coraggio! Lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che sei ci pensi siamo solo di passaggio E per… - _Pimple_ : Anche voi quando camminate per strada di sera con la musica in cuffia vi sentite nella scena finale di un telefilm… -