Fonte : blogo

(Di martedì 22 ottobre 2019) Quarta edizione per Il, docu-reality che negli anni è diventato un fenomeno di costume presso i giovani e i giovanissimi. Dopo il 1960, il 1961 e il 1968, venti ragazzi (qui il cast di studenti e professori) saranno catapultatimente negli anni Ottanta, tra Commodore 64, break dance e Urban Art.segue la prima puntata in.Grande novità di questa quarta edizione è Simona Ventura in qualità di voice over, che arricchirà il racconto con i suoi ricordi riguardo quel decennio particolare. I nuovi collegiali vivranno quindi fra i banchi di scuola del Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, i favolosi Anni ‘80, anni in cui molti dei loro genitori con ogni probabilità frequentavano la scuola media. Seguirà ovviamente il consueto esame finale.Il4,21.20 supubblicato su.it 22 ottobre 2019 09:02.

tvblogit : Il Collegio 4, diretta dalle 21.20 su TvBlog - SerieTvserie : Il Collegio 4, diretta dalle 21.20 su TvBlog - ciervoroberto : RT @CollegioCA: Vi aspettiamo oggi pomeriggio alle ore 17:00, presso la sede di piazza Arbarello 8, per l'Inaugurazione dell'Anno Accademic… -