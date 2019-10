Il cinema italiano dice no alla plastica

Franceschini : “cinema italiano cresce ogni anno” : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Questo festival di Roma è una bellissima cosa, cresce ogni anno e cresce il cinema italiano”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini, stasera, sul red carpet inaugurale della 14esima Festa del Cinema di Roma. ANTONIO MONDA – “Sono francamente entusiasta” ha detto il direttore artistico, solcando il tappeto rosso inaugurale della kermesse, la quinta sotto il suo ...

L'ottobre radioso del cinema italiano : Per migliorare o eliminare tutte le cose che non vanno in questa città avremmo bisogno di una lampada di Aladino. Non esiste, ma una finta la troviamo al Teatro Merulana alla prima del musical “geniale” molto apprezzato dalla Cuccarini, Brachetti, Lella (Bertinotti) e Alda (D’Eusanio), spaventati/ i

A 92 anni se ne è andato Carlo Croccolo attore caratterista più famoso del cinema italiano : Lutto nel mondo dello spettacolo. A 92 anni se ne è andato uno degli attori caratteristi più famosi del cinema

Addio a Carlo Croccolo - volto amato del cinema italiano : ha recitato con Totò - aveva 92 anni : Si è spento all'età di 92 anni Carlo Croccolo, attore, doppiatore, regista e sceneggiatore. La morte è stata annunciata sulla pagina Facebook dell'artista dalla famiglia: "Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straor

Un’insolita dichiarazione d’amore a Tony Servillo - il mio idolo. Doppio esordio per la power women del cinema italiano - Valeria Golino : A tete à tete, gomito a gomito con Tony Servillo, il mio idolo, voglio fare colpo su di lui. Già, ma come? E’ da mission impossible. Alla fine sfodero l’unica arma a disposizione: la sincerità. E tutto d’un fiato: “Vorrei formularti qualcosa di intelligente. Ma non mi viene niente. Quando sono emozionata il mio cervello va in tilt. E allora ti dico solo: I Love you…”. E chissà perché mi esce in inglese. Tony mi guarda, sto per sciogliermi e mi ...

Chiara Ferragni Unposted è il film con più incassi e presenze nella storia del cinema italiano : Ha segnato un altro record e, checchè se ne dica, anche questa volta Chiara Ferragni ha centrato l’obiettivo: il suo film documentario va ad inserirsi nella storia del cinema italiano come la pellicola con più incassi e presenze della storia. Presentato al Festival del cinema di Venezia 2019, "Chiara Ferragni Unposted" aveva fatto storcere il naso a chi il cinema lo "mastica" e lo vive da sempre. Lei, una influencer, che si è inventata una nuova ...

Autunno italiano su Sky cinema - arrivano Il Primo Re - Ti Presento Sofia - Il Traditore : Autunno con il Cinema italiano su Sky Cinema tra i titoli Il Primo Re, Ti Presento Sofia, Modalità Aereo, Non ci resta che il crimine, Il Traditore Lunedì 9 settembre Ma Cosa Ci Dice il Cervello ha inaugurato un Autunno (anche se ancora Autunno non è) di grande Cinema italiano su Sky Cinema, tanti titoli in prima tv tra commedie con i protagonisti più amati del nostro Cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian ...

Il Grande cinema italiano su Sky Cinema - tanti nuovi titoli in prima tv : Sky Cinema continua a credere nel Cinema Italiano su cui investe da sempre in un’ottica di crescita e di sviluppo. In arrivo nei prossimi mesi tanti nuovi titoli in prima tv, tutti made in Italy: dalle più recenti e grandi commedie di successo con i protagonisti più amati del nostro Cinema come Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Leonardo Pieraccioni, Christian De Sica, ai nuovi titoli degli autori più...

cinema italiano in lutto. Attore trovato impiccato a casa : “Siamo senza parole” : È stato trovato morto a Roma Federico Palmieri, Attore Cinematografico e teatrale. 41 anni, nato e cresciuto nella zona di piazza Bologna, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Michele di Lando, una traversa della Circonvallazione Nomentana nel pomeriggio di ieri. Si è impiccato con una corda alla grata del giardino condominiale della sua abitazione. Secondo quanto riportano i quotidiani romani Palmieri non ha lasciato nulla di ...

Venezia 76 - Il red carpet di Martin Eden sotto il segno della tv - il cinema italiano e i soliti infiltrati : Martin Eden, il cinema e la tv italiana celebra Marcello e Marinelli. Il cinema e parte della buona tv nostrana ha battezzato “Martin Eden”, secondo film italiano in concorso a Venezia 76 ...

Il cinema italiano celebra Pedro Almodòvar a Venezia al party per il Leone d’Oro - tra gli ospiti Monica Bellucci e Valeria Golino : Pedro Almodòvar, il party a Venezia per il suo Leone d'Oro alla carriera, tra gli ospiti del cinema italiano Monica Bellucci e Valeria Golino Subito dopo l’arrivo di Brad Pitt, la notte Veneziana ...

A Venezia il cinema italiano si difende bene con "Il sindaco del Rione Sanità" di Martone - : Serena Nannelli Mario Martone aggiorna un classico di Eduardo De Filippo facendolo parlare alla contemporaneità e avvalendosi d'interpreti validi e dalla complicità rodata. E' sbarcato al Lido il primo tra i film italiani in concorso alla Mostra del cinema di Venezia di quest'anno: "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario Martone, trasposizione cinematografica di un testo di Eduardo De Filippo scritto sessant'anni fa ma con ancora ...

