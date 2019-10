Il buco dell' ozono non è mai stato così piccolo da quando è stato scoperto nel 1982

NASA : “Il buco dell’ozono 2019 è il più piccolo mai registrato dalla sua scoperta - evento raro” : Modelli meteorologici anomali nell’alta atmosfera sopra l’Antartide hanno drasticamente limitato la riduzione dell’ozono a settembre e ottobre, determinando il buco dell’ozono più piccolo osservato dal 1982, hanno riportato NASA e NOAA. Il buco dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione di 16,4 milioni di chilometri quadrati l’8 settembre e poi si è ridotto a meno di 10 milioni di chilometri quadrati per il resto di ...

Spazio : “traffico intenso” intorno al buco nero al centro della galassia NGC 1068 : Una ‘rotatoria’ spaziale molto affollata, con due flussi di ‘traffico’ che la percorrono in direzioni contrarie: è questa la situazione riscontrata dagli astronomi quando hanno osservato il buco nero posto al centro della galassia a spirale Ngc 1068. Il gourmet cosmico – spiega Global Science – si nasconde all’interno di una spessa nube di gas e polveri che ha riservato una sorpresa agli studiosi, quando hanno utilizzato ...

Il buco dell’ozono 2019 continua ad incuriosire : “Prevediamo che sarà uno dei più piccoli da metà anni ‘80” : Dopo la scoperta del buco dell’ozono negli anni ’80 e i conseguenti protocolli internazionali stabiliti per ridurre la distruzione dell’ozono, il 16 settembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale per la preservazione dello strato di ozono per sostenere la consapevolezza dell’impatto umano sull’ambiente. Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) fornisce una serie di dati per monitorare l’ozono nell’atmosfera, così come la ...

Clima : 50 anni di previsioni apocalittiche errate tra carestie - era glaciale - buco dell’ozono e riscaldamento globale : I catastrofisti del Clima prevedono disastri ambientali e Climatici dagli moltissimi anni e continuano a farlo anche oggi. Ma nessuna di queste previsioni apocalittiche, con tanto di date e scadenze, ad oggi si è avverata. In questo articolo, vi presentiamo una raccolta delle previsioni più catastrofiche da personaggi famosi al governo e nella scienza. Oltre a mettere in luce queste previsioni errate, la raccolta mostra anche che coloro che ...

Un buco nero che ‘divora’ una stella come il Sole : avvistato uno dei fenomeni più luminosi dell’universo : Un buco nero che ‘banchetta’ con una stella grande come il Sole: la ‘scena’ è stata vista con un dettaglio senza precedenti. Ha una massa circa sei milioni di volte quella solare ed è stato osservato per caso a 375 milioni di anni luce dalla Terra, dal nuovo cacciatore di pianeti della Nasa, Tess (Transiting Exoplanet Survey Satellite), lanciato nel 2018. E’ quanto emerge dallo studio pubblicato ...

Il buco dell’ozono si sta riducendo : la rivelazione di Copernicus. “Potrebbe essere uno dei più piccoli degli ultimi 30 anni” : Secondo gli scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), la comparsa annuale in Antartide del buco dell’ozono potrebbe essere una delle più piccole mai registrate dalla metà degli anni ’80. A meno di un mese dall’inizio della stagione del buco dell’ozono, gli scienziati del CAMS hanno osservato come quest’anno il buco dell’ozono si stia riducendo ad una dimensione di circa la metà di quanto si registri in questo periodo ...

Astrofisica : i pasti di un buco nero svelati da emissioni di raggi X dal “cuore” della galassia Gsn 069 : È un colosso che ha una massa pari a circa 400mila volte quella del Sole, si trova a 250 milioni di anni luce dalla Terra e il materiale di cui si ciba tre volte al giorno è equivalente a quattro corpi celesti come la Luna: è un buco nero supermassiccio situato nel centro della galassia Gsn 069. Il fenomeno è stato individuato con il telescopio Xmm-Newton dell’Esa, mentre ulteriori approfondimenti sono stati condotti con ...

Il buco nero al centro della galassia si sta ‘abbuffando’ di nubi interstellari : non capiamo perché : Il buco nero supermassiccio Sagittarius A* al centro della nostra galassia è diventato inaspettatamente 'affamato' e si sta 'abbuffando' di gas e polvere interstellare. Questo è quanto hanno notato gli esperti dalle osservazioni degli ultimi anni e adesso stanno cercando di capire cosa stia succedendo.Continua a leggere

Astronomia : il buco nero nel cuore della Via Lattea sempre più vorace : Un’interessante scoperta è stata effettuata dagli astrofisici guidati da Andrea Mia Ghez, dell’università della California a Los Angeles: le osservazioni hanno rilevato che il buco nero al centro della Via Lattea, Sagittarius A*, diventa sempre più vorace, e si è giunti a questa conclusione analizzando le variazioni della luminosità rilevate per la prima volta dopo 24 anni di osservazioni. I ricercatori – si spiega su The ...

Riscaldamento stratosferico improvviso da record al Polo Sud : porterà freddo in Australia e ridurrà il buco dell’ozono [GALLERY] : Al Polo Sud, è iniziato un intenso Riscaldamento stratosferico improvviso, conosciuto anche come Stratwarming. Il Riscaldamento è ancora in corso e si prevede che persisterà ancora per un po’. Mentre il Polo Sud si prepara ad addentrarsi nella primavera, la stratosfera resterà calda, poiché c’è più influenza e calore dal sole ogni giorno. I dati della NOAA/PCC (vedi gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo) mostrano il Riscaldamento ...

Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza : Ai fotografi del buco nero l’Oscar della scienza – Assegnato alla collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT), “per la prima immagine di un buco nero supermassiccio”, il premio Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale. Quello che è considerato l’Oscar della scienza va, dunque, al folto gruppo di ricercatori che hanno fotografato per la prima volta un buco nero grazie ad una rete di telescopi dislocati su tutto il pianeta. Il ...

Prima foto di un buco nero : anche l’Italia vince il Breakthrough 2020 - l’Oscar della Scienza : Le scienziate italiane dell'INAF, Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, hanno vinto il Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale, l'Oscar della Scienza, per il primo scatto di un buco nero, insieme ad altre 345 persone. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su questo premio e sull'immagine che ha dato ragione ad Einstein.Continua a leggere

Gli scienziati della prima fotografia di un buco nero hanno vinto 3 milioni di dollari : La prima foto di un buco nero (Eht) Li chiamano gli Oscar della scienza, ma il nome ufficiale è Breakthrough Prize, che quest’anno ha assegnato in totale 21,6 milioni di dollari ai migliori scienziati del mondo, spaziando tra fisici, matematici, biologi e chimici. Tra i vincitori c’è anche la Event Horizon Telescope (Eht), la collaborazione internazionale che ha prodotto la prima immagine di un buco nero lo scorso aprile, che si è ...

