IL BAMBINO SENZA VOLTO Portogallo | sopravvive senza occhi | naso e parte del cervello

La 'ndrangheta degli "uomini d’onore" : colpiscono alle spalle - travisati e alla presenza di un BAMBINO : L'omicidio a sangue freddo a San Gregorio d'Ippona, Vibo Valentia: i killer sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale Redazione L'omicidio a sangue freddo a San Gregorio d'Ippona, Vibo Valentia: i killer sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale. agguato ? Luoghi: Vibo ...

Cosenza - è il fratello di un pentito di camorra l’uomo che ha preso a calci un BAMBINO nordafricano perché si è avvicinato alla figlia : L’uomo che ha dato un calcio al bambino di 3 anni di origini marocchine solo perché si era avvicinato alla carrozzina della figlia neonata è il fratello di un pentito di camorra che si trovava in un luogo protetto del cosentino. Denunciati per lesioni personali aggravate, l’uomo e la moglie sono stati allontanati dalla Calabria e trasferiti in altra località protetta. Secondo quanto si è appreso, le immagini delle telecamere di ...

Cosenza - BAMBINO nordafricano di 3 anni si avvicina alla carrozzina di una neonata : il padre gli dà un calcio e lo scaglia a 2 metri : Una coppia di Cosenza è stata denunciata con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un bambino di soli tre anni colpevole, secondo le ricostruzioni, di essersi avvicinato alla carrozzina della loro bimba neonata. Il piccolo, di origini nordafricane, martedì scorso si trovava insieme alla madre e ai due fratelli di 8 e 10 anni in uno studio medico. La donna, vedendo che l’attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi ...

