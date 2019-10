Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019)fumavole. E se lo dicePop bisogna crederci. Ospite dell’inglesissimo Jonathan Ross Show, la 72enne rockstar originaria del Michigan, ha rievocato gli anni sballati e fusi degli inizi, i primi anni settanta quando suonava un proto punk con la band The Stooges. “Da qualche parte devi pur cominciare,se è stata un’esperienza piuttosto spiacevole”, ha aggiunto sorridendoche poi ha enumerato, sempre con grande divertimento, diversi exploit legati agli eccessi psicofisici compiuti in quegli anni. Tra questi l’episodio di quando infilò la lingua in una presa elettrica,se in realtà, ha precisato, era solo “il trasformatore di un trenino giocattolo”.Pop è celebre per le sue eccentricità e provocazioni che comunque lo rendono un paladino della libertà di espressione nell’ambito performativo musicale. Una su tutte l’abitudine a ...

TutteLeNotizie : Iggy Pop: “Per sballarmi ho fumato di tutto, anche le ragnatele” - Sapiddu : RT @satireggiando: Iggy Pop: «Per sballarmi fumavo le ragnatele» - fabioferrero71 : RT @satireggiando: Iggy Pop: «Per sballarmi fumavo le ragnatele» -