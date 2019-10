Ibrahimovic al centro del mercato | lo svedese ci scherza su | “Ancelotti? Tutti chiamano

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’attaccanteha replicato alla battuta di Ancelotti, sottolineando come siano molti a chiamarlo per chiedergli del suo futuro Zlatannon smette di far parlare di sè, soprattutto adesso che il suo contratto con i Los Angeles Galaxy è prossimo alla scadenza. A dicembre infatti losarà libero di scegliersi la propria destinazione e, sentendo l’ex United, sono molte le squadre interessate a lui. Ancelotti aveva fatto una battuta sabato dopo la vittoria sull’Hellas Verona, Ibra gli ha subito replicato dopo una domanda diretta di un giornalista americano: “se mi ha chiamato Ancelotti?Zlatan, anche tu vuoi il mio numero?“.L'articoloaldel, locisu: “Ancelotti?Zlatan…” SPORTFAIR.

ArenaRosario : RT @LucaRovisoINTER: @ArenaRosario @LCafeinter In quella pagliacciata della Ligue1 pure Pavoletti farebbe 20 gol. Ibrahimovic a 35 anni seg… - LucaRovisoINTER : @ArenaRosario @LCafeinter In quella pagliacciata della Ligue1 pure Pavoletti farebbe 20 gol. Ibrahimovic a 35 anni… - SimonVannini : Stadio nuovo, Ibrahimovic, centro sportivo... Va bene anche meno per augurarmi un buongiorno, ma #grazieassai comunque. #Fiorentina -