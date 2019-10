I ‘gemelli del porno’ scoperti da Rocco Siffredi nella vita sono imprenditori del marmo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) Attenti a quei due. A “Live – Non è la D’Urso” una nuova coppia di personaggi ha catturato il centro della ribalta. Stavamo assistendo a un focus sulla trasgressione, una sorta di Stati Generali dell’industria a luci rosse tricolore. In studio, tra gli altri,col figlio Lorenzo e Malena, con contributo filmato esterno di Valentina Nappi (e con Alda D’Eusanio e Caterina Collovati nel ruolo dei pubblici ministeri). Quando ecco che le telecamere hanno inquadrato loro: Simone e Alessandro (Cianfarani), i “gemelli del porno”. E la temperatura si è fatta subito incandescente. L’epica voce off ha avuto gioco facile nel magnificarne le gesta.abruzzesi come, anzi, li hae lanciati proprio lui, tre anni fa, grazie alla sua Academy e al reality show andato in onda su La5 (oggi disponibile su Netflix). Al superdotato di Ortona si presentarono così: “Qualche donna ...

Panf57 : RT @Igiene_SanPub: Al via domani Experts Meeting con 6 ECM per lanciare la campagna vaccinale antinfluenzale negli Operatori Sanitari del P… - TribunaEconomic : #FestadelCinema, prosegue la collaborazione con #MediCinema e Fondazione #Policlinico #Gemelli - StefaniaBruno67 : RT @Igiene_SanPub: Al via domani Experts Meeting con 6 ECM per lanciare la campagna vaccinale antinfluenzale negli Operatori Sanitari del P… -