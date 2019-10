Fonte : optimaitalia

(Di martedì 22 ottobre 2019) Tra le novità previste dal nuovo piano industriale della Rai, annunciate dall'amministratore delegato Fabrizio Salini al MIA di Roma lo scorso weekend, c'è anche il rinnovamento della piattaformacon nuove funzionalità e soprattutto nuovipensati apposta per lo streaming. Durante la presentazione del nuovo piano industriale al primo mercato italiano che unisce tutti i segmenti dell’industria audiovisiva, è stata annunciata la partenza della, che dal prossimo 4 novembre avrà una veste grafica diversa e, con l'obiettivo di integrare sempre più l'offerta televisiva tradizionale delle reti generaliste con quella on demand. Rinnovare, renderla un servizio capace di competere con le altre piattaforme streaming, è uno degli obiettivi che fanno da pilastro al piano industriale-2021. Oltre a migliorarla sul piano tecnico per ...

OptiMagazine : I contenuti inediti in arrivo sulla nuova @RaiPlay nel 2019/2020, da @Fiorello alle serie tv in esclusiva… - Lisa26798706 : Seguitemi qua per contenuti hot ed inediti! - fraglola : RT @CoppiaVersilia: Il video completo di questa nostra splendida scopata, lo potete trovare sulla nostra pagina -