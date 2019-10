I Coldplay annunciano l' uscita del nuovo album

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 22 ottobre 2019) Carlo Lanna La band deiinvia una lettera ai fan più fedeli per annunciare l'arrivo di un, uscirà il prossimo 22 novembre Sono pochissime le indiscrezioni in merito a un ritorno sulle scene dei. La band inglese capitanata da Chris Martin, e molto amata qui in Italia, è da tempo a lavoro su undi inediti. Da quel che sembra però il lancio didisco sarebbe imminente. Come ha riportato una fan page dedicata ai, la band avrebbe messo in moto una campagna pubblicitaria senza precedenti per coinvolgere i fan in attesa del. Iavrebbero spedito una lettera ai loro follower più fedeli, una lettera in cui la band rivela sia il nome del disco che la sua data di. Si tratterà di un doppiodi inediti, Sunrise e Sunset, e sarà previsto negli store il prossimo 22 novembre. "Cari amici, la mia ...

