I campionati europei di padel in diretta su Sky

campionati europei di Tiro a Segno – Cala il sipario sulla rassegna di Tolmezzo - record italiano per De Nicolo : Il tiratore azzurro si è preso il primato italiano nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile, competizione vinta dal norvegese Claussen Conclusi a Tolmezzo i Campionati Europei 2019. In gara oggi gli atleti nella specialità di arma libera 3 posizioni maschile e femminile. Tra gli uomini spicca la prestazione di Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) che ha stabilito il nuovo record europeo (1167) superandolo di ben 4 punti. La ...

Corsera : campioni in rincorsa nei campionati europei - ma cosa si deve aspettare : È settembre, il calcio è cominciato già da un po’ e i campioni uscenti dei maggiori campionati europei si ritrovano a inseguire in classifica. “Ci vuole tempo” è quello che si dice di squadre come il Barcellona, la Juve, il Bayern e il City, ma tempo per cosa, si chiede il Corriere della Sera? I malanni di stagione spesso sono figli dello stesso gigantismo: le tournée estive, sotto la canicola del Nord America o dell’Asia ...