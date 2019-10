Haaland | l’attaccante del Salisburgo in cerca della rivincita contro il Napoli che lo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il Corriere dello Sport punta l’attenzione su Erling Braut, attaccante 19enne delche sta affascinando l’Austria. Faceva parte anche lui delche ileliminò dall’Europa League la scorsa primavera. Era arrivato da soli due mesi dalla Norvegia. Illo aveva acquistato per 5 milioni dal Molde. Nella doppia sfidailfu schierato solo 4 minuti in quella di ritorno, al posto del giapponese Minamino. Adessoè alla ririvalsa. Ha dichiarato: «La Red Bull Arena è la nostra fortezza e vogliamo mantenere la striscia di risultati positivi ancheil. Abbiamo già dimostrato che in Champions possiamo giocarcela con chiunque». Il Liverpool di Klopp lo sa bene.è il più giovane realizzatore di una tripletta in Champions. E’ accadutoil Jenk. E’ seguito con attenzione ...