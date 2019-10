Guida autonoma - Huawei svilupperà radar per le auto

Ford - Aumentano gli investimenti per la Guida autonoma : La Ford ha intenzione di aumentare gli investimenti nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. "Abbiamo in programma di spendere di più per i veicoli senza conducente rispetto al nostro impegno originale di quattro miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) fino al 2023", ha scritto sul blog aziendale Jim Farley, presidente della Ford nonché responsabile della strategia, delle tecnologie e dei nuovi business dell'Ovale Blu.Nel ...

Guida autonoma - suscita incertezza e preoccupazione. Ma incuriosisce i giovani : Questa “storia” della Guida autonoma non sembra ancora facile da digerire per tutti. E anche se con i sistemi di assistenza alla Guida si sta provando ad avvicinare le persone alla tecnologia, così da farle familiarizzare sempre di più con i software, l’incertezza nei confronti delle auto senza conducente sembra ancora il sentimento più diffuso. Secondo The Pulse of Autonomous Driving lo studio commissionato da Audi al centro ricerche ...

Il futuro delle auto a Guida autonoma - visto dalla Cina : Un veicolo “unmanned” in fase di test a Chongqin nel 2018. (foto: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images) Investimenti, sostenibilità, Cina. Sono le tre parole che come anelli di una catena legano indissolubilmente due rivoluzioni entrambe sconvolgenti per l’automotive: la guida autonoma e la trazione elettrica. Due terremoti che per di più avanzano simultaneamente; uno innesca l’altro. Proprio la contemporaneità ...

Guida autonoma - Il gruppo Hyundai si allea con Aptiv : Nasce una nuova alleanza nel mondo delle tecnologie per la Guida autonoma. Il gruppo Hyundai ha siglato un accordo per formare una joint venture paritetica con la Aptiv, società di Dublino nata da uno spin-off della Delphi, fino al 1999 di proprietà della General Motors. Focus su tecnologie di livello SAE 4 e 5. Il nuovo sodalizio focalizzerà le sue attività nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di ...

Guida autonoma - le nuove videocamere vedono più lontano e distinguono i materiali : (Foto: Outsight) La nuova generazione di videocamere destinate alle auto con Guida autonoma sarà in grado di vedere molto più lontano, ma soprattutto potrà distinguere meglio dettagli potenzialmente salvifici per Guidatore, passeggeri e altre persone sulla carreggiata. Merito del progetto della società Outsight che è stata co-fondata dall’ex-amministratore delegato di Withings ovver Cedric Hutchings con al centro una speciale videocamera ...

Tesla con Guida autonoma lanciata in autostrada a 90 km/h con guidatore e passeggero addormentati : il video : È diventato virale sui social il video-denuncia pubblicato da un utente di Twitter in cui si vede una Tesla lanciata a tutta velocità in autostrada mentre sia il passeggero che il guidatore dell’auto sono palesemente addormentati. È successo nei pressi di Newton, in Massachusetts. Dakota Randall, questo il nome dell’uomo che ha fatto la ripresa, stava guidando quando, affiancandosi alla Tesla, ha assistito alla scena surreale e ha ...

Mercedes Vision EQS - L'ammiraglia elettrica è pronta per la Guida autonoma : Il futuro del lusso elettrico secondo la Mercedes-Benz si chiama Vision EQS. questa la concept che la Casa tedesca porta al Salone di Francoforte, anticipando la probabile ammiraglia del brand elettrico EQ e l'evoluzione dello stile e della tecnologia che vedremo sui modelli futuri. Oltre 1.000 Led per comunicare con il mondo. Un arco unico disegna l'intera zona dell'abitacolo, con un forte dinamismo e la linea di cintura alta. Il ...

Guida autonoma - ecco i punti ancora oscuri : Quanto ci si può fidare delle automobili a Guida autonoma? Le ultime ricerche ricerche internazionali dicono che la gente si fida abbastanza e le ritiene generalmente veicoli a basso rischio. Ma che cosa succede quando a parlare sono categorie a rischio, come motociclisti e poliziotti?

Nissan ProPilot 2.0 - con la Guida semi-autonoma il golf è un gioco da bambini – VIDEO : Per promuovere il sistema di guida semi-autonoma ProPilot 2.0, Nissan ha pensato di proporre un prototipo di pallina da golf “a guida autonoma”, cioè che arriva da sola in buca. Così come una guida nel traffico autostradale, anche una partita sul green può essere senza stress e senza “spiacevoli” sorprese. Il concept messo a punto da Nissan, infatti, prevede che ci siano delle telecamere a monitorare la sua posizione in movimento e poi dei ...

Toyota e Suzuki - partnership e scambio di azioni. Obiettivi elettrificazione e Guida autonoma : Una sinergia che si fa sempre più stretta, quella dei due colossi del mercato automotive giapponese, Toyota e Suzuki: l’una, vanta una expertise quasi antesignana per quanto riguarda la mobilità elettrificata, ibrida ed elettrica, oramai più che consolidata; l’altra, mette sul piatto tutte le proprie conoscenze tecnologiche al servizio del segmento delle compatte. La partnership, studiata congiuntamente dai due costruttori già dal ...

Toyota e Suzuki faranno uno scambio di capitale azionario e collaboreranno nella ricerca sulle auto a Guida autonoma : Toyota e Suzuki, due aziende automobilistiche (e motociclistiche) giapponesi, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per un reciproco scambio di capitale azionario, con lo scopo di sviluppare insieme soluzioni tecnologiche di vario tipo, comprese quelle per le automobili che

Toyota e Suzuki - nuova alleanza per la Guida autonoma : Toyota acquisirà 24 milioni di azioni Suzuki, equivalenti al 5% del capitale azionario. Le due case collaboreranno sulle tecnologie rafforzando la partnership sulle elettriche

Auto a Guida autonoma : il furto dei segreti industriali costa caro all’ex manager Google passato a Uber : L'ex ingegnere di Waymo Anthony Levandowsky è al centro della disputa legale tra le due società avviata nel 2017 da Google