Guerra Turchia Siria Tregua di 150 ore e pattugliamenti congiunti

Turchia : la tregua scade il 22 ottobre - se i curdi non si ritirano sarà Guerra : Cos’era davvero la tregua concessa da Erdogan dopo il repentino avvio delle operazioni militari del 09 ottobre? In molti hanno sperato si trattasse di un’occasione per far lavorare le diplomazie internazionali e risolvere in qualche modo la questione al confine tra la Turchia e le zone della Siria abitate dai curdi. Erdogan però non la vede così. La tregua è intesa dal leader turco come un piccolo pegno da pagare a Trump, un piccolo regalo da ...

Siria - otto anni di Guerra tra rivolte anti-Assad - lotta al terrorismo - negoziati e tradimenti : ecco cosa cambia dopo l’offensiva della Turchia : L’annuncio del ritiro dei mille militari statunitensi dalle aree di confine con la Turchia e la conseguente offensiva di Ankara nel nord-est del Paese hanno di nuovo cambiato gli equilibri tra i protagonisti del conflitto che da 8 anni strazia la Siria, fino al 2011 considerato il Paese più stabile del Medio Oriente e diventato il campo di battaglia di una guerra cui partecipano le principali potenze mondiali. Nei mesi passati la priorità ...

Siria - Amnesty International tuona : “La Turchia è colpevole di crimini di Guerra” : Attacchi indiscriminati ai civili, esecuzioni sommarie e rapimenti. Sono i crimini di guerra commessi dall'esercito turco e i gruppi armati Siriani suoi alleati. La denuncia arriva da Amnesty International che ha raccolto testimonianze dirette e filmati di quanto accaduto nel nord-est della Siria. Dall'inizio dell'offensiva della Turchia sono stati uccisi almeno 218 civili, tra cui 18 bambini.Continua a leggere

Guerra Siria - "Erdogan viola cessate fuoco"/ Turchia "parole Italia danno relazioni" : Guerra in Siria, curdi e Osservatori vs Erdogan 'violato il cessate il fuoco'. Scricchiola tregua Usa-Ankara. Turchia, 'parole Italia danno alle relazioni'

Guerra Turchia-Siria - le truppe di Assad arrivano a Kobane : Nella parte settentrionale della Siria, a 150 km da Aleppo, si trova Kobane, o Kobani, che negli ultimi mesi si è resa protagonista involontaria di tanti avvenimenti legati alla Guerra contro l'Isis, l'autoproclamato Califfato Islamico, responsabile di atti terroristici in tutto il mondo. I documentari girati da giornalisti italiani in questa città hanno mostrato manipoli di uomini curdi che facevano i soldati. Sì, perché non si può dire che ...

Guerra Turchia-Siria : tregua di 120 ore/ Iniziato ritiro curdi - Trump "Grande giorno" : Guerra Turchia-Siria: tregua di 120 ore: è Iniziato il ritiro dei curdi nel nord della Siria. La felicità di Donald Trump dopo l'accordo raggiunto

Siria - intesa Usa-Turchia per cessate il fuoco. Pence : “Tregua di 120 ore per ritiro dei curdi”. Guerra finita solo se Erdogan avrà ‘safe zone’ : Gli Stati Uniti e la Turchia hanno trovato un accordo per un cessate il fuoco in Siria. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence, che oggi ha incontrato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo stop alle operazioni militari durerà 120 ore e avrà lo scopo di consentire ai combattenti curdi di ritirarsi dalla regione di confine, ha detto il numero due di Donald Trump durante una conferenza stampa ad Ankara dopo più di cinque ore ...

Guerra in Siria : la Turchia accusata di aver usato armi chimiche negli attacchi ai curdi : Continuano ad arrivare notizie drammatiche dalla Siria. I curdi (attraverso le dichiarazioni dell'amministrazione autonoma curda) infatti, hanno accusato la Turchia di utilizzare armi chimiche (napalm e fosforo bianco) nei bombardamenti contro la popolazione curda. La Turchia, a sua volta, respinge le accuse: "Mai usate armi proibite dalle convenzioni internazionali", e a sua volta attacca: "armi chimiche usate dai curdi per poter accusare noi". ...

La Guerra della Turchia in Siria degenera : “bambini feriti con napalm e fosforo - a Ras al-Ain scenario agghiacciante” : Le autorità curde nel nordest della Siria accusano la Turchia di usare armi vietate come napalm e munizioni al fosforo bianco, accusa che Ankara smentisce. “L’aggressione turca sta usando tutte le armi disponibili contro Ras al-Ain“, affermano le autorità curde in una dichiarazione diffusa nell’ottavo giorno di offensiva turca. “Affrontando l’ovvio fallimento del suo piano, Erdogan sta facendo ricorso ad armi ...

Guerra in Siria - Mnuchin "Turchia si ritiri"/ Trump a Erdogan "Non fare lo scemo' : Guerra in Siria, il monito di Mnuchin: "Turchia cessi ogni ostilità". La lettera di Trump a Erdogan: "Non fare lo scemo e ragiona"

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : Guerra Turchia-Siria - sanzioni Usa - 16 ottobre - : Ultime notizie e Ultim'ora di oggi, mercoledì 16 ottobre 2019: tensione tra Turchia e Siria, c'è il diktat di Erdogan. Governo, è caos manovra.

Siria - Guerra Turchia-curdi/ Germania "no sanzioni a Erdogan" : Assad riprende Manbij : Siria, guerra Turchia-curdi: Ue non lancia sanzioni, Assad intanto riprende la città di Manbij. Russia pattuglia il confine e tenta di frenare Erdogan

Turchia - i primi 7 effetti della Guerra in Siria : Da quando la Casa Bianca ha dato l’annuncio del ritiro delle truppe americane nel Nord est della Siria con il conseguente via libera alla Turchia che si è sentita così «autorizzata» ad agire in quella zona, molte cose sono accadute. Ecco le prime 7 conseguenze

