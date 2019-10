Gruppo FCA - A Mirafiori nascerà una fabbrica di batterie

Gruppo FCA - Usa - sanzioni per il mancato rispetto dei limiti su consumi ed emissioni : Il Gruppo FCA dovrà pagare alle autorità statunitensi 79 milioni di dollari (71,3 milioni di euro) per il mancato rispetto dei limiti sulle emissioni e sui consumi per i modelli dell'anno 2017. La sanzione, che non avrà alcun impatto sostanziale sui risultati economici del costruttore italo-americano e dovrà essere pagata entro 60 giorni, è stata comunicata dalla National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), l'agenzia federale per la ...

Fca supera Ford - è il secondo Gruppo in Nord America a settembre : Dinanzi a difficoltà di diverso tipo in Europa, dove i numeri del mercato non sono brillanti e alcuni stabilimenti necessitano della cassa integrazione in attesa di nuovi investimenti per la produzione di nuovi modelli, Fiat Chrysler Automobiles può sorridere per una notizia che arriva dal Nord America, forse il suo mercato più importante. Il 2019 Americano per Fca, è bene precisarlo, non sta scorrendo più liscio di quello europeo, tra richiami, ...

Gruppo FCA - Le Fiat brasiliane FOTO GALLERY : Mai come in questi ultimi anni il Centro di ricerca e sviluppo Fiat di Betim, in Brasile, è stato così attivo: terminata lepoca in cui le torinesi verdeoro venivano considerate le cugine povere e brutte dei modelli europei (la Duna, del resto, nasceva qui), il polo intitolato a Gianni Agnelli ha dato vita di recente a diverse vetture accattivanti, tra auto di serie e showcar. La Fiat Argo, forse la più ambita utilitaria nel paese dalla bandiera ...

Gruppo FCA - Chiusa l'indagine della Sec sui dati di vendita negli Usa : Il Gruppo FCA e la sua filiale americana hanno raggiunto un accordo con la Sec (l'organo statunitense di controllo dei mercati finanziari) per chiudere l'indagine sulla rendicontazione dei dati di vendita mensili. Il Gruppo automobilistico ha accettato di pagare 40 milioni di dollari per porre fine a una vicenda che risale ormai a tre anni fa. La denuncia dei concessionari. La Sec ha avviato l'inchiesta dopo una denuncia di due ...

Per Fca ormai un annus horribilis Ecco perchè il Gruppo non corre più : Gli ultimi dati hanno fatto scattare il campanello d'allarme: Fca vede calare nei primi otto mesi sia le vendite sia la quota di mercato tanto in Italia quanto in Europa. Il gruppo soffre la demonizzazione delle motorizzazioni diesel e il ritardo accumulato nel rinnovo della gamma, oltre che sull'auto elettrica. Ma quest'ultimo tema, su cui ora Fca sembra voler puntare, non potrà produrre risultati apprezzabili che nel ...

Gruppo FCA - Progetti sull'e-mobility a Torino e Pavia : Il Gruppo FCA ha avviato una collaborazione con il Politecnico di Torino e con l'Università di Pavia sul tema della mobilità elettrica. Gli studenti potranno contribuire con le loro idee acquisendo un'esperienza importante che potrà in futuro essere applicata nel mondo del lavoro.A Torino si studia per migliorare le batterie. Con il Politecnico di Torino è stato lanciato il progetto Challenge@PoliTo che si svolgerà al CLIK (Contamination Lab ...