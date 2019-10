Greta Thunberg | il dramma della sorellina Bea | Contro di lei insulti e molestie

Greta Thunberg - ma chi è questa ragazzina? Perché negarle il Nobel è stato un gesto pietoso : Ci mancava che le dessero anche il premio Nobel. Non bastava che avesse messo sottosopra mezza Europa, che migliaia di giovani fossero scesi in piazza per renderle onore, felici di saltare la scuola con la benedizione, qui in Italia, del nostro ministro dell' Istruzione Fioramonti e che sia stata ri

Silvio Berlusconi : Greta Thunberg e la barzelletta sporca/ "Donne svedesi e Viagra" : Silvio Berlusconi su Greta Thunberg risponde con una barzelletta sporca su "tre donne svedesi e il Viagra". La storiella del leader di Forza Italia.

Berlusconi "Governo 'tassa & ammanetta'"/ "Greta Thunberg 'terrorista' dell'ambiente" : Berlusconi attacca il Governo 'tassa e ammanetta' e annuncia Centrodestra unito in piazza a Roma il 19 ottobre. "Greta Thunberg, terrorismo ambientale'

Greta Thunberg - Berlusconi : “Strumentalizzata”. Ma prima risponde con una barzelletta su donne svedesi e Viagra : “Che cosa ne pensa di Greta Thunberg?”. A questa domanda posta dal giornalista Alessandro Sallusti dal palco di #italiaidee a Milano, il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi decide di rispondere con una barzelletta su donne svedesi e Viagra. E dopo aver raccontato la storiella, il leader forzista ha attaccato l’attivista per il clima: “È stata strumentalizzata, fa del terrorismo ambientale” L'articolo Greta Thunberg, Berlusconi: ...

La «nuova» Kim Kardashian - che vuole andare a cena con Greta Thunberg (e studia da avvocato) : Greta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia IIGreta Thunberg si prepara a salpare sul Malizia ...

FLORIANA SECONDI VS Greta THUNBERG/ "Nobel? Quando la vedrò vestita di foglie..." : FLORIANA SECONDI contro GRETA THUNBERG: "Mi spaventa", ha detto a La Vita in Diretta. E sull'eventualità che vinca il Nobel per la pace: "Non scherziamo".

Greta Thunberg - non aver dato il Premio Nobel è un’occasione persa. Ma forse è anche un bene : Era data per favorita, forse sulla scia dei successi sempre più grandi riscontrati in questi ultimi mesi: invitata a parlare davanti ai grandi della Terra, ovunque nel mondo. Invece l’Accademia svedese ha deciso di non assegnare il Premio Nobel alla sua connazionale Greta Thunberg, suscitando probabilmente profonda delusione in quei sette milioni di ragazzi che nelle scorse settimane sono scesi in piazza per protestare contro l’inazione dei ...

Greta Thunberg non vince il premio Nobel per la pace - assegnato al premier etiope Abiy Ahmed : C'è un giudice a Stoccolma. La notizia non è tanto il fatto che il premio Nobel per la pace sia stato assegnato al premier dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ma piuttosto il fatto che non sia stato assegnato a Greta Thunberg, la baby-paladina ambientalista che ha recentemente strigliato i potenti del mondo a

Premio Nobel per la Pace 2019/ Diretta video e favoriti : ha già vinto Greta Thunberg? : Diretta streaming video Premio Nobel per la Pace 2019: vincitori, favoriti e 'outsider'. Greta Thunberg tra i 'papabili' trionfatori: tutti i nomi