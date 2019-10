Gravidanza | qual è l’età giusta per restare incinta

Fonte : dilei

(Di martedì 22 ottobre 2019) “L’essere umano ha una curva della fertilità unica, in confronto a tante altre specie. Questa inizia lentamente durante l’adolescenza e inizia a calare quando la donna raggiunge i trent’anni. Fin ad ora, però, non sapevamo cosa davvero causasse questi mutamenti”. Con queste parole Eva Hoffmann, del Dipartimento di Medicina Cellulare e Molecolare dell’Università di Copenaghen, squarcia il velo su una ricerca destinata a far discutere, condotta dal suo gruppo e pubblicata su Science., l’etàla indicano gli ovuli In pratica gli scienziati, di diverse università europee, hanno preso in esame 3000 cellule uovo di bambine (si è iniziato dai nove anni), ragazzine ed adulte fino a 43 anni, per svelare i segreti che, in base ai ritmi biologici del gentil sesso, rendono ottimale l’epoca della. Uomini e donne, infatti, sul fronte della riproduzione non sono ...

