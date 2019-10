Google Foto permetterà di “scrivere” sugli scatti e migliorerà la gestione degli account

Google Pixel 4 : tra fotocamera e "radar" - il segreto è l'equilibrio. La nostra prova : Big G ha lanciato, anche in Italia, il suo nuovo smartphone di punta. Che fa dell'ottimizzazione la sua forza. Con diverse sorprese in campo fotografico, nel machine learning e nell'interazione avanzata con l'utente

Google conferma : delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a : Google conferma che le modalità "esposizione doppia" e Live HDR+ della fotocamera dei nuovi Pixel 4 non saranno disponibili sulla gamma Pixel 3 e Pixel 3a L'articolo Google conferma: delle funzioni della fotocamera dei Pixel 4 non arriveranno su Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Il caricamento delle foto illimitato a qualità originale su Google Foto di iPhone è un bug - per Google : Il formato HEIC permette agli utenti iPhone di caricare gratuitamente in qualità originale le Fotografie scattate su Google Foto: sembra però che questo sia un bug e l'azienda sta già lavorando per risolverlo. L'articolo Il caricamento delle Foto illimitato a qualità originale su Google Foto di iPhone è un bug, per Google proviene da TuttoAndroid.

Come personalizzare le “Storie” di Google Foto : Anche Google ha deciso di cedere alla moda delle Storie, proponendo, all’interno della sua applicazione dedicata alle Foto, una rivisitazione della suddetta funzione. Tali elementi vengono identificati con il nome di “Memorie” e si presentano leggi di più...

Rick Osterloh di Google parla di HTC - Pixel 4 - fotocamera - face unlock e altro : Rick Osterloh, capo della divisione hardware di Google, ci parla dei nuovi prodotti presentati al recente evento Made by Google, svoltosi a New York. L'articolo Rick Osterloh di Google parla di HTC, Pixel 4, fotocamera, face unlock e altro proviene da TuttoAndroid.

Paradosso : backup illimitato su Google Foto per gli iPhone - non per i Pixel 4. E spunta la petizione : Non è piaciuta per nulla la decisione di negare il backup gratuito illimitato su Google Foto in qualità originale agli acquirenti dei nuovi Google Pixel 4 L'articolo Paradosso: backup illimitato su Google Foto per gli iPhone, non per i Pixel 4. E spunta la petizione proviene da TuttoAndroid.

L’Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google Fotocamera : Volete usare la Modalità astrografia dei Google Pixel 4 con il vostro smartphone? Scaricate questi porting della Google Fotocamera! L'articolo L’Astrografia dei Pixel 4 per tanti smartphone con i porting della Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Google punta su assistente vocale e fotografia con Pixel - auricolari e dispositivi per la domotica : Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri sera a New York, Google ha presentato i nuovi smartphone Pixel 4 e Pixel 4 XL, gli auricolari true wireless Pixel Buds, l’altoparlante intelligente Nest Mini e il router Nest WiFi. Per la maggior parte si tratta di prodotti attesi e ampiamente anticipati, ma l’aspetto interessante sono le caratteristiche. Partiamo con gli smartphone. Come anticipato puntano soprattutto sul comparto ...

Presto i Google Pixel 4 vi permetteranno di fare foto incredibili : Durante la presentazione dei Google Pixel 4 e XL l'azienda californiana ha confermato che la fotocamera sarà costantemente aggiornata via software L'articolo Presto i Google Pixel 4 vi permetteranno di fare foto incredibili proviene da TuttoAndroid.

Come stabilizzare e ruotare un video con Google Foto : Google Foto è probabilmente il miglior software per la gestione degli scatti presente su Android. Ideato dalla stessa azienda di Mountain View, si presenta Come uno strumento ottimo per il mantenimento dei ricordi e per leggi di più...

La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba : ecco di che cosa è capace : Durante la presentazione dei nuovi Pixel 4, Google si è soffermata a lungo sulle qualità fotografiche dei nuovi flagship, spiegando le novità. L'articolo La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba: ecco di che cosa è capace proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per Google Foto - Calendario e Chrome per Android con i nuovi aggiornamenti : Google Foto ora consente il ritaglio manuale di documenti e Foto, Google Chrome su Android vi avviserà automaticamente se le credenziali che state utilizzando sono state oggetto di una violazione dei dati e l'integrazione di Google Tasks nel Calendario sembra finalmente pronta al lancio. L'articolo Quante novità per Google Foto, Calendario e Chrome per Android con i nuovi aggiornamenti proviene da TuttoAndroid.

Sui Pixel 4 di Google debuttano la doppia fotocamera e il display a 90Hz : Google sposa il display a 90Hz e lancia il suo smartphone Pixel 4 nel mondo del gaming spinto e dell'entertainment. Dopo OnePlus (che lo aveva introdotto già nella serie 7) e Realme (che ha presentato questa mattina a Madrid l'X2 Pro), anche il colosso di Mountain View ha presentato a New York il display di nuova generazione unito - per la prima volta su un Pixel - alla doppia fotocamera e a un sensore di movimento che utilizza un ...

Ufficiali i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : scheda tecnica - foto - prezzo e uscita : Sono stati appena presentati i Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, che fanno del comparto fotografico la loro arma migliore. Accanto al sensore primario da 12.2MP (apertura f/1.6, 28 mm) i dispositivi affiancano un teleobiettivo da 16MP con zoom ottico 2X (ottenibile grazie alla differente lunghezza focale). Il colosso di Mountain View ha deciso di rinunciare al grandangolare, in modo da rompere gli schemi rispetto a quanto mostrato dagli altri OEM. ...