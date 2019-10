Golf – Alps Tour Grand Final | si assegnano le ‘carte’ per il Challenge Tour

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) All’sile ‘carte’ per ilL’giunge al traguardo con l’(23-26 ottobre) in programma sui due percorsi laziali delNazionale a Sutri (primo e secondo giro) e del Terre dei Consoli GC a Monterosi (terzo e quarto turno) dove saranno in gara 41 dei primi cinquanta classificati nell’ordine di merito ammessi di diritto. Al termine della gara verranno assegnate cinque, ossia i pass per salire sul, ai primi cinque in graduatoria nella money list. In realtà una andrà al sesto, poiché l’attuale quarto, lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, è già sul secondo circuito continentale dove è approdato per altra via. Tre dellehanno già un proprietario, due assegnate agli azzurri Edoardo Raffaele Lipparelli, 22enne di Frosinone in vetta all’ordine di merito (punti ...

GolfToday_it : Alps Tour Gran Final al Nazionale e Terre dei Consoli: si assegnano le 'carte' per il Challenge Tour… -