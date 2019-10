Gol Icardi | l’argentino sempre più decisivo | ottime notizie anche per l’Inter VIDEO

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) GOL– Si sono concluse le partite di oggi valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League, non solo Juventus e Atalanta matanta altre partite interessanti. In particolar modo tutto facile per il Psg che ha vinto in trasferta contro il Brugge con il netto risultato di 0-5. Il protagonista di giornata è stato ancora una volta Mauro, l’attaccante argentino continua a trascinare il club parigino,per l’Inter che ‘assapora’ i 70 milioni del riscatto da parte del Psg che a questo punto sembra molto probabile.ha sbloccato il risultato dopo appena 7 minuti, la seconda marcatura è arrivato al 63′ per il momentaneo 0-3. In basso ecco icon i gol di. Doblete de Mauro #, goleada a domicilio. #Brujas 0-3 #PSGpic.twitter.com/UPnLbjK9Bk — Notifutbol (@NotiFutbol50) ...

Guillaumemp : Ancora e sempre lui. Quarto gol di fila per Mauro Icardi col #PSG ! #BRUPSG - SkySport : ?? #Icardi a valanga ? 5 gol nelle ultime 4 con il #PSG ?? Il video #SkySport #SkyUCL #BruggePSG - mattiamaestri46 : RT @interista494: Il vero interista esulta ai gol di Icardi, non rosica. Ci sono 70 milioni di motivi per sperare che segni e non smetterò… -