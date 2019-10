Gli italiani prediligono contante e depositi bancari | crollano obbligazioni e azioni

«Sapore Italiano» - alla scoperta dei miGliori ristoranti italiani nel mondo : Sentirsi a casa anche quando si è in viaggio non è certo una missione facile. Soprattutto a tavola! A questo proposito nasce «Sapore Italiano», il nuovo programma TV ideato da Condé Nast in collaborazione con Discovery Italia che, in onda a partire dal 22 ottobre alle 22 su Food Network, canale 33, porterà il pubblico alla scoperta dei migliori ristoranti italiani à la carte nel mondo. La trasmissione vuole celebrare l’eccellenza, in patria e ...

Rugby : I miGliori italiani delle prime giornate del Pro14 : Con i più forti azzurri impegnati in Giappone nella Rugby World Cup, i primi tre turni del Guinness Pro 14 sono stati difficili per Zebre e Benetton Treviso. Sei partite, altrettante sconfitte, e una stagione già in salita per le due franchigie italiane. Sconfitte differenti tra loro, con le Zebre che hanno mediamente subito 50 punti a partita, mentre Treviso ha pagato due cartellini rossi contro Leinster e Ospreys, ma avrebbe sicuramente potuto ...

Studio ISS : il 13 - 2% deGli italiani ha un tatuaggio - più diffusi tra le donne : L’Istituto Superiore di sanità (ISS) ha recentemente dedicato una sezione del suo sito web ai tatuaggi (Epicentro) dove vengono indicati dati epidemiologici sia a livello nazionale che europeo oltre ad informazioni su norme e precauzioni da adottare al fine di evitare danni permanenti. Sempre in questi giorni, sono stati pubblicati i risultati di una ricerca europea sui pigmenti rossi, i maggiori responsabili delle reazioni allergiche. Circa il ...

Volley - i miGliori italiani della prima giornata di Superlega. Ruggiti di Zaytsev e Nelli - Giannelli-Vettori ritornano : Nel weekend si è disputata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quali sono stati i migliori italiani di questo turno? GABRIELE Nelli. Piacenza ha letteralmente fatto sudare Civitanova, la neopromossa ha costretto i Campioni d’Italia ai vantaggi nei primi due set e ha offerto un ottimo gioco merito per buona parte dello scatenato opposto che è tornato in ottima forma dalla Coppa del ...

Il periodo più felice deGli italiani negli ultimi 200 anni? Lo svela una ricerca : Quando l'Italia ha sperimentato il suo periodo di felicità massima? Parametri come soddisfazione, beatitudine, sviluppo umano, qualità della vita, libertà di essere e di fare, auto-realizzazione, utilità e piacere si possono misurare? Qualcuno ci prova. Esiste il ‘World Happiness Report’ che aggiorna sempre cifre e numeri sulla felicità nel mondo stilando classifiche periodiche (Quest'anno la ...

Basket - i miGliori italiani della 5a giornata di Serie A. Zanelli e Campogrande decisivi a Brindisi - si fanno vedere Pecchia e Candi : giornata piuttosto avara di soddisfazioni per quanto riguarda il comparto degli italiani protagonisti nel quinto turno di Serie A 2019-2020. Andiamo a vedere, come di consueto, chi si è comportato meglio nelle partite giocate nel weekend. In linea teorica, il titolo di MVP sarebbe da affidare a Daniele Cinciarini, positivo (con 11 punti, 3 assist e 15 di valutazione) nel primo tempo del match della sua Fortitudo Bologna in trasferta al Palazzo ...

Zingaretti : rispettare impegni presi perché italiani calmi ma non coGlioni : Roma – “Non fa solo effetto ma fa male. Noi saremo responsabili, diciamo che si può andare avanti, ma nessuno ricominci a mettere bandierine perchè gli italiani sono un popolo calmo ma gli italiani non sono dei coglioni. Se non rispettiamo gli impegni presi si arrabbiano e ci sarà una rivolta“. Lo ha detto ieri Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ospite del programma ‘Non è l’arena’ su La7. “SE C’È CHI FA FURBO VIENE MENO INTERESSE ANDARE ...

Salvini dice che è nata la 'coalizione deGli italiani' : "Dopo mesi di chiacchiere penso che tutta Italia e persino i palazzi della politica abbiano capito dove sta la maggioranza del consenso". In un'intervista al Corriere della Sera, Matteo Salvini torna sulla manifestazione di sabato e sottolinea la nascita della "coalizione degli italiani", nome che "mette bene in evidenza il suo carattere: da una parte c'è chi dipende dagli umori di Parigi, Berlino e Bruxelles. Dall'altra ci siamo noi. ...

