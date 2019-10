Giuseppe Conte | il suocero condannato per evasione fiscale | nel mirino 2 milioni di euro

Mario Draghi premier al posto di Giuseppe Conte? Il piano di Matteo Renzi - secondo Augusto Minzolini : secondo Augusto Minzolini la crisi del governo M5s-Pd non è poi così vicina come alcuni profetizzano. In estrema sintesi, secondo quanto riportato in un retroscena su Il Giornale, le minacce e i veti incrociati degli ultimi giorni - che hanno portato a pensare che già sulla manovra i giallorossi pot

Napoli - immigrato aggredisce auto in corsa e alberi. Matteo Salvini : "Giuseppe Conte - vergogna" : "Robe da matti", come dice Matteo Salvini rilanciando il video che potete vedere. Siamo a Napoli, quartiere Vasto, dove un immigrato dà completamente fuori di testa. Seminudo, se la prende con le macchine che passano, crolla a terra, assale gli addirittura gli alberi, si sdraia sul cofano di un pove

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - l'asse ritrovato. Il retroscena - come isolano Matteo Renzi : Prima del vertice sulla manovra, Giuseppe Conte si è visto con Luigi Di Maio, un incontro "chiarificatore e costruttivo", per siglare la pace, anche in funzione anti Renzi. Forse il premier e il capo politico del Movimento 5 stelle sono riusciti a tornare in sintonia. "Dobbiamo essere più credibili

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - il retroscena sul faccia a faccia : "Non posso guardarmi anche da te" : Più che tregua politica, un chiarimento personale. "Luigi, qui non posso guardarmi anche da te". Giuseppe Conte, prima del vertice di maggioranza sulla manovra di lunedì sera, secondo retroscena unanimi avrebbe voluto affrontare a tu per tu Luigi Di Maio per chiedergli conto degli attacchi continui

Otto e mezzo - Giuseppe Conte condannato. Damilano : "Prima era condizionato da Salvini - ora..." : Dalla padella alla brace, da Matteo Salvini a Dario Franceschini e compagni. Il direttore dell'Espresso Marco Damilano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, riassume in poche battute la condizione politica ed esistenziale di Giuseppe Conte: "Prima era condizionato dalla Lega, ora è condizionato da

Alan Friedman a Stasera Italia contro Giuseppe Conte : "Petulante - un uomo vuoto" : È l'uomo del momento, nel bene e soprattutto nel male. Si parla di Giuseppe Conte, il premier nel mirino della sua stessa maggioranza: ora anche il M5s inizia ad avere seri dubbi sul presunto avvocato del popolo. E dopo averlo attaccato in mattinata dagli studi de La7, Alan Friedman torna a cannoneg

Paolo Mieli a L'aria che tira : "Giuseppe Conte presto sostituito con un nuovo premier. E il governo..." : Paolo Mieli, ospite insieme a Carlo Calenda di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, fa una profezia nerissima sul governo giallo-rosso e sul presidente del Consiglio: "Giuseppe Conte è come se si fosse iscritto al Partito democratico, ha detto e fatto capire che lui è un rappresentante del Pd ch

Le parole della settimana - Giuseppe Conte ospite d'onore? Un disastro : che fine fa la trasmissione : Come sono lontani i tempi in cui l' Avvocato del popolo poteva bearsi di essere un "Re Mida", capace di trasformare in oro ogni oggetto del suo tocco. Il presidente del Consiglio inizia a perdere colpi. E non solo sul fronte della compattezza della maggioranza, che inizia a essere squassata dalle po

Roberto Calderoli avvisa Giuseppe Conte : "Arriva l'amaro" - così Matteo Renzi lo accoltellerà : Roberto Calderoli prosegue come promesso la battaglia contro l'esecutivo giallo-rosso. "Il Governo degli inciuci è già alla frutta, anzi mi pare che sia anche al caffè visto il loro nervosismo - si sfoga sulla sua pagina Facebook a poche ore dalla manifestazione leghista -. Hanno appena finito la lu

Giuseppe Conte - il diktat dell'Ue sulla manovra : se viene ritoccata - la Commissione reagisce : La lite Di Maio-Conte sulla manovra economica va ben oltre gli equilibri di governo. Considerarla ancora aperta mette, agli occhi di Bruxelles, a repentaglio la credibilità di quel premier che deve tanto ai "buoni rapporti" con l'Ue. Sostenere che quei fogli (inviati al cospetto della Merkel e compa

L'aria che tira - Matteo Salvini : "Giuseppe Conte democristiano? No - non si merita questo aggettivo" : Matteo Salvini, intervistato da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, parla dei suoi punti di riferimento politici. E fa nomi che nessuno si aspetterebbe. Tanto da sorprendere la conduttrice: "Mi piaceva Luigi Einaudi ma anche Enrico Berlinguer e Giorgio Almirante", confessa, "mi piaceva il rispet

Giuseppe Conte - il sospetto dei Cinque Stelle : "È nervoso in vista dell'audizione al Copasir" : Tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte persiste il braccio di ferro e la manovra sembra solo un pretesto. Sono in molti all'interno del Movimento 5 Stelle a pensare che il premier "non sia affatto riconoscente". D'altronde il bis al governo è stato fortemente voluto proprio dal capo politico grillino. "

Faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi vertice di maggioranza e Cdm : Si è svolto in mattinata un incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il capo politico M5s Luigi Di Maio per fare il punto sulla manovra economica. E’ quanto si apprende da fonti di governo. E’ invece fissato per le 17 di oggi il vertice di maggioranza. Alle 19, infine, è previsto il Consiglio dei ministri, dopo i giorni di polemiche sulla legge di Bilancio.

Giuseppe Conte - "non ti resta che arrenderti". Perché il premier è circondato : Fa bene Giuseppe Conte a regalare tavolette di cioccolato personalizzate ai propri ministri. Anche se sarebbe meglio le donasse ai due leader politici che l' hanno incollato alla poltrona di Palazzo Chigi, ovvero Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Questi ultimi non sono per niente dolci in questo momento