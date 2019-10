Giulia Calcaterra | La tv mi ha costruito | ma con il web sono rinata

Marketers World in diretta : attesa per Dario Vignali e Giulia Calcaterra : A più di un anno dalla prima edizione il Marketers World è approdato a Rimini. Oggi, sabato 19 ottobre, dalle ore 09.00 circa, al via la prima vera giornata dedicata al digital marketing presso il Palacongressi di Rimini. L’evento si svolge al Main Stage e alla sera, come nella prima edizione, ci sarà una festa dedicata ai Marketers. Dopo una giornata dedicata al networking, questa mattina gli organizzatori dell’evento saliranno sul palco per ...

Giulia Calcaterra in ospedale per colpa di un batterio : Giulia Calcaterra sta bene ed è pronta a lasciare l’ospedale dove era stata ricoverata per un batterio che le aveva causato un taglio infetto e profondo al malleolo. Anche nel letto del reparto non ha mai smesso di aggiornare i fan, postando video e foto del suo piede gonfio. Ora la cura sta facendo effetto e presto sarà dimessa. La disavventura della ex naufraga ed ex velina bionda è cominciata venti giorni fa quando in Indonesia, durante ...

Giulia Calcaterra ricoverata in ospedale : “Un batterio mi ha bucato il malleolo” : L'ex velina di Striscia la Notizia, Giulia Calcaterra, quest'estate durante un'escursione, ha riportato una ferita sul piede che, con il passare dei giorni si è aggravata tanto da dover andare in ospedale. Come racconta la showgirl su Instagram, attualmente è ricoverata nel reparto malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano, dove ha iniziato una nuova cura che dovrebbe portarla alla guarigione definitiva.Continua a leggere

