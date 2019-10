Genoa | arriva Thiago Motta al poso di Andreazzoli | il piano tattico | far giocare i

Al Genoa arriva “mister 13 palle” - Thiago Motta e la sua bi-zona : Ha “13 palle” e un modulo inedito, ma non ha il patentino. Thiago Motta è l’ultimo gioco di Preziosi. D’azzardo. When in trouble go big, dicono, e se non è in trouble il Genoa… per cui ecco il big. Un uomo del triplete, ancora molto giocatore e poco allenatore. L’ha messo alla guida del Grifone senza la licenza, ma per quella ci sono le deroghe, e chissà se la Lega la concederà per mandarlo in panchina già ...