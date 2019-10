Genoa – Adesso è ufficiale | Andreazzoli esonerato | si attende l’annuncio di Thiago Motta

Milan - successo sofferto sul Genoa . Giampaolo azzecca i cambi e salva la panchina : adesso serve il coraggio di cambiare : Il Milan supera in rimonta il Genoa per 1-2: Giampaolo azzecca i cambi nel secondo tempo, gli ingressi di Paquetà e Leao cambi ano la partita. adesso serve il coraggio di credere nelle proprie idee Genoa- Milan , anticipo caldissimo della 7ª Giornata di Serie A. Di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera pessima, con rispettivamente 5 e 6 punti in classifica. Ambiente rovente da entrambe le parti, tifoserie che invocano a ...

Panchina Genoa - Andreazzoli adesso rischia : il principale indiziato per la sostituzione : Panchina Genoa – L’inizio sembrava essere positivo, ma le ultime gare hanno iniziato a far impensierire un presidente che, in fatto di pazienza, non ne ha moltissima. Sonora batosta dei rossoblu in casa della Lazio, netto poker subito che va ad aggiungersi agli ultimi risultati (un solo punto nelle ultime quattro). adesso, la Panchina di Andreazzoli non è più così salda. Il principale indiziato per la sostituzione pare essere ...