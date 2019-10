Gabriele Corsi riparte da «Deal with it» | «Alla leggerezza | che non è mai stupidità»

Deal With It - Stai al gioco : da stasera il nuovo programma con Gabriele Corsi su Nove : Cosa sei disposto a fare per vincere? Il format che mescola candid camera a game show, condotto da Gabriele Corsi, parte stasera su Nove.

Deal With It - Stai al gioco - il nuovo programma di Gabriele Corsi dal 14 ottobre su Nove : Lunedì 14 ottobre, alle 20:30, va in onda su Nove la prima puntata di "Deal With It - Stai al gioco", il nuovo programma condotto da Gabriele Corsi. Questo nuovo format si ispira alla celebre "Candid Camera", ma non è escluso che in certi momenti non possa sembrare "Le Iene", specialmente per le reazioni di coloro che saranno vittime degli scherzi. Prodotta da Magnolia, questa nuova trasmissione dell'access time del nono canale andrà in onda ...

