Francesco Baccini | dopo l’oblio torna in tv e racconta il suo dramma Ecco come è

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019)è un cantautore italiano, famoso per aver scritto e interpretato il brano ”Sotto questo sole” insieme ai Ladri di biciclette. Fin da bambino è subito chiara la sua passione per la musica. Inizia a studiare pianoforte per poi appassionarsi alla musica leggera e al rock. Subitole scuole, lavoraoperatore portuale nella sua città, lavoro ereditato dal padre ma che porta avanti senza passione. Nel 1993 decide quindi di licenziarsi eaver calcato solo sporadicamente il palcoscenico, dedicarsi alla musica. Nel 1989, con il suo vero nome, pubblica il suo album d’esordio Cartoons, premiatorivelazione a Saint Vincent e vince la Targa Tencomigliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per l’estate con Figlio unico, canzone tratta da questo album. Nel secondo album, Il pianoforte non è il mio forte è contenuto il ...

dariolex71 : Una mia breve ricostruzione dei fatti. Francesco Baccini non le manda certo a dire ?? - KontroKulturaa : Francesco Baccini: 'Ho vissuto per un anno in macchina' - - infoitcultura : Cristiano Malgioglio Vs Francesco Baccini/ 'Achille Lauro? Ti culli nel passato!' -