Foto virali | fake news | sangue e storia | se dopo 50 anni Estudiantes-Milan è lo spaghetti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’immagine di Nestor Combin, sfigurato dalle botte ricevute durante la finale intercontinentale, fece subito il giro del mondo. Da trein Argentina i militari avevano preso con Juan Carlos Ongania il potere e non volevano farsi vedere come quelli brutti, cattivi e perdenti. Servivano dei colpevoli, ne troveranno tre che finiranno per un mese in carcere. La partita, giocata alla Bombonera il 22 ottobre di cinquant’fa, è stata un massacro iniziato ao due settimane prima e conclusosi appunto in una prigione di Buenos Aires. A San Siro ilaveva vinto 3-0 (doppietta di Sormani e gol di Combin), ma la partita per i rossoneri era stata semplice solo a livello tecnico. “Stavamo attendendo gli avversari sul tunnel, prima di entrare in campo. Battendo i tacchetti sul pavimento, si posizionarono parallelamente alla nostra fila ordinata. Il loro capitano ...

