Fortnite dà il via ad Halloween | ecco le skin disponibili nel negozio

Dopo il "buco nero" - Fortnite torna online : al via Chapter 2 : Il gioco ripartito Dopo due giorni di stop con il nuovo episodio: mappa completamente nuova, con un look più 'selvaggio', e contiene nuove possibilità di gioco, dal nuoto alla pesca, oltre a nuovi veicoli

Fortnite stagione 11 oggi al via - quali le premesse del dopo buco nero? : Una conclusione di stagione che non è di certo passata inosservata quella di Fortnite della passata domenica, visti i pesanti strascichi che si è portata dietro. La season 10 ha infatti visto l'intero mondo di gioco del Battle Royale di Epic Games sparire clamorosamente all'interno di un buco nero, con gli utenti che sono stati sostanzialmente lasciati a loro stessi, in balia di un futuro per nulla definito. Anche i vari social di ...

Fortnite saluta la stagione 10 - quando prenderà il via l’evento finale? : È una decima stagione che non vuole praticamente finire quella di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games, campione d'incassi grazie alle microtransazioni e dominatore della scena videoludica da ormai una manciata di anni. La conclusione della season attuale è stata infatti posticipata in tempi non sospetti da parte del team di sviluppo, sebbene l'evento finale sia ormai in procinto di prendere il via, e di catapultare i fan direttamente nella ...

La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata : Fortnite ha ritardato il suo lancio dell'undicesima Stagione di una settimana, il che significa che avrete un po' più di tempo per completare il Battlepass della Stagione X.La Stagione 11 inizierà ora domenica 13 ottobre, ha detto Epic in quella che è probabilmente la sua ultima serie di patch note per la Stagione.Per tenervi occupati fino all'avvento della nuova Stagione, dall'8 ottobre saranno disponibili le sfide Out of Time che vi faranno ...

La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata : ecco quando inizierà : Tutti si aspettavano che la Stagione 11 di Fortnite iniziasse i primi di ottobre, pronta a rivoluzionare la formula della Battaglia Reale più giocata di sempre. Le cose però non sono andate esattamente così, considerando che Epic Games non si è ancora sbottonata più di tanto sulla prossima incarnazione del suo shooter online. Non solo, i dataminer hanno scoperto che la data di avvio della prossima Stagione è stata rimandata di qualche giorno, ...