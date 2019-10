Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 ottobre 2019) “Si è fatto il punto e si è dato il via alfiscale, mentre per la manovra nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi”. Lo ha detto al termine del vertice di maggioranza Federico, deputato di Leu. La proposta del Movimento 5 Stelle delper i, ha aggiunto, “è nelfiscale, la confisca, invece, stanno verificando in queste ore se si può inserire o no” L'articolo(Leu): “Proposta M5s delper iè nelfiscale” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Fornaro (Leu): “Proposta M5s del carcere per i grandi evasori è nel decreto fiscale” - AlBizzotto : RT @giovannidalloli: New video by Lanfranco Palazzolo: La verifica sulla manovra e le perplessita dell'Ue: intervista a Federico Fornaro (L… - emimatite : ?????????? 23:51, 21 ottobre 2019 Sì al carcere per i grandi evasori e agli incentivi per l'uso del pos. Ma alcuni punti… -