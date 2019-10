Formula E - Livrea ispirata al giappone per la nuova Nissan

Fonte : quattroruote

(Di martedì 22 ottobre 2019) Laha svelato la suaal, realizzata per la sesta stagione del campionato diE. Una versione inedita della vettura, che presenta uno schema di colori caratterizzato dal nero, dal bianco e dal rosso.Come un kimono. Lo schema di colori si ispira ai tessuti dei kimonosi, da sempre legati alla tradizione nipponica come simboli di longevità e fortuna. "Manca ormai poco all'inizio della nostra seconda stagione inE e il team di design dellaha proposto questache celebra le componenti chiave del nostro DNA: la tradizionese e l'innovazione tecnologica", ha commentato Alfonso Albaisa, vicepresidente di Global Design. "I colori sono stati stratificati in diagonale, richiamando il kimono e donando alla vettura un effetto distintivo dinamico".Secondo anno da team ufficiale. La ...

