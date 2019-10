Formula E | la nuova livrea Nissan come un kimono

Formula E - Livrea ispirata al giappone per la nuova Nissan : La Nissan ha svelato la sua nuova Livrea ispirata al giappone, realizzata per la sesta stagione del campionato di Formula E. Una versione inedita della vettura, che presenta uno schema di colori caratterizzato dal nero, dal bianco e dal rosso.Come un kimono. Lo schema di colori si ispira ai tessuti dei kimono giapponesi, da sempre legati alla tradizione nipponica come simboli di longevità e fortuna. "Manca ormai poco all'inizio della nostra ...

Formula E - Ecco la nuova BMW iFE.20 : Alla vigilia dei test ufficiali della stagione 2019-2020 della Formula E, il team BMW Andretti ha svelato la sua nuova vettura, la iFE.20. La monoposto sarà affidata a Maximilian Gunther e ad Alexander Sims.Una powertrain tutta nuova. La iFE.20 è la seconda vettura sviluppata interamente dalla Casa dell'Elica, dopo essere entrata a far parte del team Andretti Autosport. Il punto forte di questanno dovrebbe essere rappresentato da una nuova ...

Formula 1 - primo match point per Hamilton in Messico : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Bottas rosicchia qualche punto a Hamilton ma resta comunque distante da Hamilton, che in Messico avrà la prima chance per vincere il sesto titolo iridato in carriera Valtteri Bottas vince il Gran Premio del Giappone e rosicchia qualche punto a Lewis Hamilton nella classifica piloti, restando comunque lontano dal compagno di squadra, al comando con 64 lunghezze di vantaggio. Un gap che permetterà al britannico di avere il primo match point ...

Formula E - Cadono i veli dalla nuova DS Techeetah : Svelata la nuova E-Tense FE20, la monoposto del team DS Techeetah con cui Jean-Eric Vergne e Antonio Felìx Da Costa prenderanno parte alla stagione 2019/2020 del campionato di Formula E.Livrea nero-oro. Così come lo scorso anno, le due vetture della DS Techeetah continueranno a essere caratterizzate dalla livrea nero e oro firmata dai progettisti della DS Design Studio. Keith Smout, chief commercial officer della DS Techeetah, ha spiegato: ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al Mondiale : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Russia : Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

Formula 1 – Leclerc… traditore? Con Giada è finita : Charles ha una nuova fiamma - ecco Charlotte [GALLERY] : Leclerc, con Giada Gianni è finita: adesso Charles ha una nuova fidanzata, ecco chi è la bella Charlotte Charles Leclerc sta facendo tanto parlare di sè per le sue prestazioni in pista e per i fantastici risultati ottenuti di recente. Prima del Gp di Singapore, disputato ieri e vinto da Sebastian Vettel, Leclerc, secondo ieri, ha conquistato una fantastica doppietta, trionfando prima a Spa e poi a Monza. Nelle ultime ore, però, si parla ...

Formula 1 – Hamilton allunga in testa - Leclerc aggancia Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Singapore : Il pilota britannico chiude davanti a Bottas e porta a 65 il suo vantaggio in classifica, in terza posizione appaiati Leclerc e Verstappen Lewis Hamilton continua ad avvicinarsi al sesto titolo mondiale, il pilota britannico chiude quarto il Gran Premio di Singapore ma allunga sul proprio compagno di squadra, distante ben 65 punti in classifica. Al terzo posto Leclerc appaia Verstappen grazie al secondo posto di oggi, mentre Vettel ...

Fiat e Lancia appoggiano una nuova proposta innovativa : la Formula “Zero+Zero” che azzera tutte le ansie : Una proposta innovativa per i due marchi del gruppo FCA: con “Zero+Zero” il cliente potrà scegliere tra i modelli della gamma Fiat e Lancia Ypsilon con Zero anticipo, Zero interessi e una durata sino a 72 mesi Il ritorno dalle vacanze è sempre un momento difficile ma con Fiat e Lancia lo sarà meno. Infatti, per tutto il mese di settembre, sull’intera gamma dei due marchi sarà disponibile la nuova formula ...

Formula 1 - Mercedes sempre più vicina al titolo iridato : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Monza : Il team di Brackley aumenta ulteriormente il vantaggio sulla Ferrari nei Costruttori, portandolo a ben 154 punti La Mercedes procede spedita verso l’ennesimo titolo mondiale Costruttori della propria carriera, il team di Brackley infatti aumenta il proprio vantaggio sulla Ferrari dopo il Gran Premio di Monza, nonostante la vittoria di Leclerc. Il Cavallino paga lo zero di Sebastian Vettel, scendendo a -154 punti dai rivali, un gap ...

Formula 1 - Leclerc vince a Monza e scavalca Vettel : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monza : Il pilota monegasco sorpassa Vettel al quarto posto della classifica, portandosi a meno tre da Verstappen: in testa sempre Hamilton, con Bottas alle calcagna E’ la giornata di Charles Leclerc, momenti che il pilota della Ferrari non dimenticherà mai nella vita. Il monegasco vince il Gran Premio di Monza al primo tentativo al volante di una ‘Rossa’, dando dimostrazione di forza e di coraggio. Una gara intera passata a ...

Formula 1 – Che botta per Raikkonen : nuova penalità - partirà dalla pitlane a Monza : Raikkonen partirà dalla pitlane al Gp d’Italia: una nuova penalità a Monza per il finlandese dell’Alfa Romeo Non si mette bene per Kimi Raikkonen a Monza: a poche ore dalla partenza del Gp d’Italia, il finlandese riceve notizie tutt’altro che buone. Il pilota dell’Alfa Romeo, che già ieri sera era consapevole di una penalità in griglia di 5 posizioni per la sostituzione del cambio a seguito ...

Formula E - Svelata la nuova Audi e-tron FE06 : Una nuova e spettacolare livrea caratterizza la nuova Audi e-tron FE06. Il team di Formula E ha mostrato oggi le prime immagini della monoposto con la quale parteciperà al campionato 2019-2020. Sarà possibile ammirarla dal vivo, in anteprima, al Salone Internazionale dellAuto di Francoforte, la prossima settimana.Nuovo schema di colori. Larancione è il colore principale della nuova Audi e-tron FE06 che va ad accentuare le linee dellintera ...

Formula 1 – Mercedes imprendibile - la Ferrari allunga sulla Red Bull : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Belgio : Il team di Brackley naviga saldamente in vetta alla graduatoria, il Cavallino invece consolida il secondo posto allontanandosi dalla Red Bull Il Mondiale Costruttori, a meno di clamorosi colpi di scena, è saldamente in mano alla Mercedes che, dopo il Gp del Belgio, comanda con 145 punti di vantaggio sulla Ferrari. Un gap davvero enorme che difficilmente il Cavallino riuscirà a colmare, concentrandosi maggiormente sul difendere la seconda ...