Formula 2 | Mick Schumacher e i segreti di papà Michael | “mi ha insegnato parecchi

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il giovane pilota tedesco ha parlato della sua carriera, ammettendo di aver avuto molte dritte da suo padre durante la crescita Agli albori della sua carriera,preferiva utilizzare il cognome della madre Corinna per abbassare la pressione ed evitare che tutti gli occhi fossero puntati su di lui. AFP/LaPresse Una volta entrato nelle categorie ‘‘, tutto è cambiato e Schumi Jr ha deciso di utilizzare il cognome del padre. “Direi che è un altro vantaggio per me, prima di correre nelle categorieho sempre usato il nome di mia madre o ‘junior’. Questo ha reso un po’ minore la pressione e mi ha dato il tempo di crescere e migliorarmi” le parole dial podcast Road to F1. “Dal momento in cui ho iniziato le formule, è stato un buon momento per ripensarci, mettendo il mio vero cognome sulla macchina. Se ho ...

