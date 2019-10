Formula 1 | la sorprendente ammissione di Button | “Verstappen è il pilota più veloce della

Formula 1 - Max Verstappen e la ‘spinta’ verso la Ferrari : per l’olandese arriva un sorprendente consiglio : Il pilota della Red Bull ha ricevuto il consiglio di Tom Coronel, suo connazionale che gareggia nel WTCR che lo ha invitato a trasferirsi in Ferrari Max Verstappen comincia a diventare insofferente, la Red Bull inizia a stargli stretta e, senza la possibilità di lottare per il titolo mondiale, le strade dell’olandese e del team di Milton Keynes rischiano di dividersi. LaPresse Le promesse non bastano più a Mad Max, che ha ricevuto ...

Formula 1 - Verstappen non chiude le porte alla Ferrari : la sorprendente ammissione dell’olandese : L’olandese ha parlato del suo futuro, sottolineando come potrebbe anche prendere la decisione di cambiare aria, accasandosi in Ferrari o Mercedes Il suo presente dice Red Bull, ma Max Verstappen non esclude la possibilità che in futuro possa anche cambiare scuderia, accettando la corte di Ferrari o Mercedes. Difficile al momento valutare tale ipotesi, considerando come entrambi i big team abbiano due piloti a contratto, ma dal 2021 ...

Formula 1 - il sorprendente retroscena firmato Helmut Marko : “vi racconto quando ho detto no a Hamilton” : Il super consulente della Red Bull ha rivelato un clamoroso retroscena che vede come protagonista Lewis Hamilton Sono passati sette anni, ma Helmut Marko continua a mangiarsi le mani per quello che sarebbe potuto succedere e invece non è accaduto. Lewis Hamilton avrebbe potuto oggi guidare per la Red Bull, se solo il super consulente austriaco avesse risposto affermativamente alla chiamata del britannico. photo4/Lapresse Nel 2012 infatti ...

Formula 1 – Seb - ma che dici? Vettel sorprendente a Monza : “non ho capito un cazzo!” [VIDEO] : Sebastian Vettel non capisce le parole del conduttore televisivo Valsecchi: la risposta del tedesco è esilarante Tutto pronto a Monza per il Gp d’Italia: alle 15.10 parte la tanto attesa gara di Monza, con Leclerc in pole position seguito dai piloti Mercedes e dal suo compagno di squadra Sebastian Vettel. E’ proprio il tedesco della Ferrari a far parlare di sè in questa domenica mattina, grazie ad un video diventato virale sui ...

Formula 1 - la sorprendente ammissione di Alonso : “potrei tornare nel 2021 - tante scuderie già mi cercano” : Il pilota spagnolo si è presentato oggi a Monza per assistere alle prime due sessioni di libere, aprendo alla possibilità di un ritorno in Formula 1 Fernando Alonso si rivede nel paddock di Formula 1, presentandosi a Monza per assistere alle prime due sessioni di prove libere direttamente dal box McLaren. photo4/Lapresse Lo spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, aprendo anche alla possibilità di tornare nel circus: “devo ...

Formula 1 – Hamilton spaventa i tifosi Ferrari : “il piccolo distacco è sorprendente!” : Lewis Hamilton positivo e ottimista ma con i piedi per terra: le parole del britannico della Mercedes dopo la prima giornata di prove libere a Monza Secondo posto per Hamilton oggi nelle Fp2 del Gp d’Italia: il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi tra le Ferrari di Leclerc, pilota più veloce della prima giornata in pista a Monza, e Vettel, dimostrando di poter dare filo da torcere al team del Cavallino. “Il piccolo ...

Formula 1 – Francesco Mandelli incontra Leclerc - il commento social del ferrarista è sorprendente [FOTO] : Francesco Mandelli incontra Leclerc in occasione del Gp d’Italia: sui social il simpatico commento del monegasco della Ferrari Motori accesi a Monza: i piloti della Formula 1 sono attualmente in pista, per la prima sessione, bagnata, di prove libere. I campioni stanno prendendo confidenza col circuito brianzolo in vista della gara di domenica e delle qualifiche di domani. Tantissimi i tifosi che a Monza sostengono i loro idoli sin ...

Formula 1 - la sorprendente rivelazione di Pastor Maldonado : “sono stato vicinissimo a firmare per la Ferrari” : Il pilota venezuelano ha rivelato il clamoroso retroscena nel corso di un’intervista, sottolineando come i fatti risalgano al 2014 Non guida più una monoposto di Formula 1 da ormai quattro anni, ma Pastor Maldonado sa come far parlare di sè. Intervistato al sito ufficiale della Formula 1 per la rubrica Beyond The Grid, il pilota venezuelano ha rivelato di essere stato vicinissimo a firmare per la Ferrari nel 2014, prima che il team ...