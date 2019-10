Fonte : quattroruote

(Di martedì 22 ottobre 2019) Laha intenzione di aumentare glinello sviluppo di tecnologie per la. "Abbiamo in programma di spendere di più per i veicoli senza conducente rispetto al nostro impegno originale di quattro miliardi di dollari (3,6 miliardi di euro) fino al 2023", ha scritto sul blog aziendale Jim Farley, presidente dellanonché responsabile della strategia, delle tecnologie e dei nuovi business dell'Ovale Blu.Nel 2021 il primo servizio. Farley ha anche confermato l'obiettivo di lanciare tra due anni un servizio di auto aa Miami, Washington e Austin, ma non ha fornito indicazioni precise sulla tipologia della possibile offerta commerciale. Non si sa quindi, almeno per il momento, se la Casa di Dearborn punti su servizi di robo-taxi o di consegna. "continua a prevedere l'avvio della commercializzazione di un servizio a...

dinoadduci : Ford - Aumentano gli investimenti per la guida autonoma - Real_Karryco : Ford Transit restyling, arriva l'ibrido a 48V Aumentano anche la potenza massima a 185 CV e la connettività per un… -