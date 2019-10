Forbes incorona Raiola quinto agente più potente al mondo

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 22 ottobre 2019) Su Calcio e Finanza la classifica degli agenti più potenti alstilata da. Al primo posto c’è Jonathan Barnett,di Gareth Bale. Il procuratore è salito dalla posizione numero 3 fino in vetta. Ha negoziato contratti e trasferimenti per 1,28 miliardi di dollari, con commissioni superiori a 128 milioni. E’ co-fondatore e presidente del gruppo londinese Stellar, che ha 200 clienti. Al secondo posto troviamo Scott Boras (Boras Corporation). Ha al suo attivo contratti per 2,4 miliardi e 118,8 milioni in commissioni. Al terzo, invece, il portoghese Jorge Mendes (Gestigute). Il procuratore di Cristiano Ronaldo ha incassato commissioni per 118 milioni di dollari e gestito 1,2 miliardi tra contratti e trasferimenti. La top five è chiusa da Jeff Schwartz e da Mino. Il primo, che lavora neldel basket, ha incassato commissioni per 72,5 milioni di ...

