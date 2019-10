Firenze | orecchio ricostruito in 3D a bimbo di 13 anni Primo intervento in Italia

Firenze - al Mayer ricostruito un orecchio a un paziente 13enne grazie alla stampante 3D : Una stampante 3D ha permesso ai medici dell’ospedale Mayer di Firenze di ricostruire a un bambino di 13 anni i padiglioni auricolari. È stato il primo intervento in Italia a servirsi della tecnologia in tre dimensioni: il chirurgo plastico, come spiega il Mayer, tramite una tac ha definito la forma esatta delle cartilagini del bambino, affetto da microtia, una malformazione congenita rara che colpisce 5 bambini su 10mila e che non permette ...