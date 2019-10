Fiorella Pierobon si racconta come artista E della tv non rimpiange nulla

Fonte : dilei

(Di martedì 22 ottobre 2019), annunciatrice e volto simbolo di Canale 5 dal 1984 al 2003, oggi è un’affermata. Ha un suo atelier a Nizza, esibisce le sue opere in mostre e gallerie in Italia e nel mondo. E ora è impegnata nell’iniziativa Atelier Casa Vicina (29 ottobre – 3 novembre). A Torino il ristorante stellato ospita una selezione di opere, i cui quadricollezione Materie Prime caratterizzano la sala da diversi anni, e le creazioni in ceramica di Carla Cecere. Il progetto intende sottolineare attraverso colori intensi e forme sinuose lo stretto legame tra “arte e cucina”. L’iniziativa infatti parte dal concetto che l’esperienza culinaria è completa solo se vi è un perfetto connubio tra l’ideazione del piatto e il contesto nel quale viene servito. Aabbiamo chiesto dirci di questa esperienza e diè cambiata la ...

