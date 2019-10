Ferretti Group – Il nuovissimo 48 Wallytender si prepara a conquistare il Fort Lauderdale

Fonte : sportfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il 48debutta in America alInt’l Boat Show 2019: mentre aumentano gli ordini dopo il suo esordio mondiale il mese scorso, il48si, insieme a, il più grande salone nautico in acqua al mondo Dopo l’incredibile accoglienza ricevuta ai recenti Cannes Yachting Festival e Monaco Yacht Show e sette unità già vendute, il nuovo 48farà il suo debutto americano al prossimoInternational Boat Show (FLIBS) dal 30 Ottobre al 3 Novembre. “Persi tratta della prima edizione del salone didopo l’acquisizione del marchio Wally e siamo orgogliosi di presentare al nostro esteso network americano questo straordinario day cruiser. Grazie alle sue caratteristiche dedicate al piacere della vita all’aperto, pensate anche per la famiglia – come il ...

