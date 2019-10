Fdi | grillini hanno scelto di distruggere azienda

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma – Arriva la nota di Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela ed esponente di Fdi, e di Federico Rocca e Amedeo Zamparelli, dirigenti di Fdi: “Nella giornata di ieri, iin Assemblea capitolina, dopo una lunghissima seduta tra proteste delle minoranze e dei lavoratori,approvato la delibera per la messa in liquidazione di Roma Metropolitane, condannando a morte la partecipata e i posti di lavori di centinaia di lavoratori. Si tratta di una scelta illogica, scriteriata, priva di coraggio, che rischia di mettere sul lastrico tante famiglie, oltre a compromettere il futuro di unache operava per lo sviluppo infrastrutturale della Città Eterna. Siamo indignati e preoccupati perché questa inefficiente giunta comunale continua a operare scelte amministrative, senza ascoltare la comunità, le famiglie, facendo sprofondare Roma in una crisi mai vista. ...

