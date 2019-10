Fatture false per evadere l’Iva e l’Ires | a rischio processo i genitori di Renzi

Bancarotta e Fatture false - chiusa indagine a Firenze : tra i 19 indagati anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli : La procura di Firenze ha chiuso le indagini per Bancarotta fraudolenta ed emissione di fatture false in cui sono stati indagati anche Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva, insieme a imprenditori e amministratori delle cooperative Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv. Per questa inchiesta, che conta 19 indagati, Tiziano Renzi e Laura Bovoli il febbraio scorso vennero arrestati e ...

Non c’è pace per la pec : altro attacco hacker con false Fatture elettroniche : Email di phishing (Getty Images) Circa 500 caselle pec compromesse, 265mila messaggi di phishing inviati in sette giorni, un testo di email clonato dal servizio pubblico e un sistema di tracciamento dei destinatari. Sono gli ingredienti della campagna di raggiro lanciata via posta elettronica certificata, per raccogliere informazioni dalle potenziali vittime. I destinatari vengono invitati in modo fraudolento a inviare a un indirizzo di posta ...

Fisco - false Fatture per cento milioni di euro : la procura di Roma indaga su 650 persone : Seicentocinquanta indagati, tre anni e mezzo di indagini, centinaia di conti bancari controllati per operazioni sospette con il coinvolgimento di aziende Romane ma anche del Nord Italia. E’ quanto emerso dall’operazione Easy Money, coordinata dalla procura di Roma ed eseguita dai finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, che ha portato al sequestro di 20 milioni di euro e 21 misure interdittive per false fatture, riciclaggio e ...

False Fatture - Chiavelli : “Napoli estraneo. Facciamo firmare dichiarazione di trasparenza” : L’ad del Napoli, Andrea Chiavelli, è stato sentito nel corso del processo sulle fatture False per la compravendita di calciatori. Al presidente del Napoli De Laurentiis viene contestato il trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli, nel 2013. Ma insieme a lui, a giudizio, sono anche altri dirigenti, Lotito, Preziosi, Galliani. Il Mattino riporta oggi la linea difensiva del Napoli. “Facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, ...

Fatture false - condannati i genitori di Renzi. Tiziano : non mi arrendo : Fabrizio Boschi Un anno e 9 mesi in primo grado ai due imprenditori. Il ruolo di mediatore di Lotti Tra Matteo Renzi e i magistrati di Firenze non è mai corso buon sangue. Ora che babbo Tiziano e mamma Laura, sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi (pena sospesa), è guerra aperta. Giorni fa il leader di Italia viva aveva attaccato la procura di Firenze sull'ipotesi che Silvio Berlusconi fosse responsabile pure delle stragi mafiose o ...

'Ndrangheta e false Fatture - 34 arresti tra Lombardia e Calabria : Vasta operazione di Polizia e Guardia di Finanza tra la Lombardia e la Calabria. 'Ndrangheta e fatture false, 34 arresti

Processo Fatture false - la vicenda che coinvolge i genitori di Renzi : Il 7 ottobre è stata emessa a Firenze la sentenza di primo grado del Processo che vedeva imputati Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi. I due sono stati condannati a un anno e nove mesi di reclusione nel Processo per due fatture false. Le accuse a loro carico erano di emissione di fatture per operazioni inesistenti tra il 2013 e il 2018. Ecco tutte le tappe della vicenda processuale,\\L’inchiesta sulle fatture ...

